Endspurt für Nachwuchsforscher in Rositz

Nur noch bis 30. November können Nachwuchsforscher ihre Projekte für die Wettbewerbsrunde 2020 unter dem Motto „Schaffst Du!“ anmelden. Die 15- bis 21-jährigen starten in der Sparte „Jugend forscht“, jüngere Teilnehmer ab Klasse 4 in der Juniorensparte „Schüler experimentieren“.

Noch besteht kein Grund zur Hektik. Für die Anmeldung im Internet reicht zunächst die Festlegung eines Forschungsthemas aus den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik oder Technik. Dann kann in der Schule, im Schülerforschungszentrum oder zu Hause geforscht, getüftelt und experimentiert werden. Erst am 15. Januar müssen die Teilnehmer die schriftliche Ausarbeitung ihres Forschungsprojekts einreichen.

Die Arbeit an „Jugend forscht“- Projekten befruchtet nicht nur den regulären Schulunterricht. Sie ist auch ein Gradmesser für die Qualität der Lehre im naturwissenschaftlich-technischen Bereich sowie für eine effektive individuelle Förderung der Schüler. Vielfältige Unterstützungsangebote stehen für die Projektbearbeitung parat. Dazu gehören Unterstützung bei der Einschätzung, ob eine Projekt- oder Seminarfacharbeit für die Fortführung in einem „Jugend forscht“- Projekt geeignet ist; Vermittlung von Mentoren, Unternehmens- und Forschungspaten; Unterstützung bei der Projekterarbeitung durch die Unternehmen Bauerfeind Zeulenroda, Horsch Maschinen Ronneburg, Indu-Sol Schmölln, Jena-Op-tronik, Medium-Control-Systeme Altenburg, OKM Altenburg, VACOM Großlöbichau; Bereitstellung von Geräten und Sachmitteln durch den Sponsorpool; Nutzung des Schülerforschungszentrums Gera für die Bearbeitung der Projekte.

Der 26. Ostthüringer Regionalwettbewerb findet am 27. und 28. Februar in Rositz statt. Die Gewinner treten auf Landesebene in Jena an. Dort qualifizieren sich die Besten für das Bundesfinale in Bremen. Insgesamt werden Preise von mehr als einer Million Euro vergeben. Ansprechpartner für den Regionalwettbewerb Ostthüringen ist der Patenträger Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land, Metropolregion Mitteldeutschland.