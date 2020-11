Vier Jahre lang war Christian Horn Direktor des Altenburger Schloss- und Kulturbetriebs, hat Spielewelt und Stadtmensch-Projekt mit initiiert. Bald stehen für den 47-Jährigen aber ganz andere berufliche Herausforderungen an, bei denen er allerdings von seinen Erfahrungen in Altenburg profitieren kann.

Der Historiker wird als Gastwissenschaftler in Kanada arbeiten. „Im Januar soll es losgehen, aber es könnte coronabedingt verschoben werden“, erzählt Horn, der bereits in der Vergangenheit in Kanada tätig war, unter anderem ein Dreivierteljahr am Goethe-Institut in Toronto.

Vergleich zwischen deutschem und kanadischem Projekt

Diesmal ist er nach Montreal eingeladen worden, um dort zu forschen. „Ich werde eine vergleichende Feldstudie zwischen einem deutschen und einem kanadischen Projekt durchführen“, so Christian Horn, der in Leipzig wohnt, aber betont, er sei Altenburger und Leipziger.

Der promovierte Historiker wird in Montreal das Quartier der Innovation untersuchen und mit der Internationalen Bauausstellung Thüringen (IBA) vergleichen. Letztere entwickelt Projekte in Stadt und Land im Freistaat. Es sind vor allem Experimente, die sich ums Um- und Neubauen sowie ums Selbermachen in der Provinz drehen, die die IBA im Blick hat.

Christian Horn interessiert bei seiner Untersuchung, wer die Akteure der jeweiligen Netzwerke sind. „Das Entscheidende ist aber, wie für sie kreative, transparente und wirksame Dialogsituationen hergestellt werden“, erklärt der Wissenschaftler, worauf er achten wird. Und genau hier könnte er von seiner Arbeit in Altenburg profitieren. „Ich habe mit dem Stadtmenschen-Projekt Erfahrungen und Methodenwissen gesammelt. Beides wird mir jetzt nützen“, ist er überzeugt.

Projekt in Provinz mit dem in der Weltstadt vergleichen

Was ist aber nun der große Unterschied zwischen den beiden Projekten, mit denen sich Christian Horn in Montreal beschäftigen wird? „Das deutsche Untersuchungsprojekt ist in der Region verankert, das kanadische liegt in einer Weltstadt.“ Während die meisten davon ausgehen, dass Stadt- und Regionalentwicklung völlig unterschiedlich seien, hat Horn eine ganz andere These: „Sie lautet, dass Potenzial und Herausforderungen gar nicht so unterschiedlich sind“, so der Historiker. Es gebe zwar Unterschiede, etwa in der Dichte, aber eben auch viele Gemeinsamkeiten.

Ob sich Christian Horns Vermutung bestätigt, wird er in Montreal herausfinden. Vier Monate lang wird er als Gastwissenschaftler am Institut für Raumentwicklung in Montreal arbeiten.