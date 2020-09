Altenburg/Gera. Am Wochenende werden zudem Konzert und Puppentheaterstücke präsentiert

Eröffnungsgala erneut auf den Bühnen in Altenburg und Gera zu sehen

Die Eröffnungsgala zum Spielzeitbeginn des Theaters Altenburg Gera ist am Freitag, 25. September, um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg sowie am Samstag, 26. September, um 19.30 Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr im Theater Gera zu erleben. Gegebenenfalls sind noch Restkarten verfügbar.

Als eingespieltes Moderatorenteam begrüßen Generalintendant Kay Kuntze und Schauspieldirektor Manuel Kressin das Publikum endlich wieder im Theater. Künstler aller fünf Sparten präsentieren Ausschnitte aus bevorstehenden Premieren.

Altenburg

Für Kinder ab vier Jahren spielt Puppenspielerin Marcella von Jan am Samstag, 26. September, um 14 Uhr „Die Prinzessin und die kleine Laterne“ im Altenburger Theaterzelt.

In dem palästinensischen Märchen nach Ghassan Kanfani soll die kleine Prinzessin eine schier unlösbare Aufgabe bewältigen. Um Königin zu werden, muss sie die Sonne in den Königspalast holen. Doch wie soll das möglich sein?

Zum ersten Philharmonischen Konzert wird am Sonntag, 27. September, um 18 Uhr ins Theaterzelt Altenburg eingeladen. Gegebenenfalls sind noch Restkarten verfügbar.

Neben dem 3. Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldis Konzert für Blockflöte und Orchester mit Solistin Clara Starzetz erklingen Werke von Johann Friedrich Fasch, Johann Friedrich Agricola und Enjott Schneider. Das Philharmonische Orchester wird geleitet von Kapellmeister Yury Ilinov.

Gera

Im Puppentheater Gera spielt Sabine Schramm ihr neues Kabarett-Programm „Pudels Kern…“ am Freitag und Samstag, 25. und 26. September, jeweils 19.30 Uhr.

Das Theaterstück der Autorin und Regisseurin Karin Eppler blickt in die Arbeitswelt am Theater und im Dialog mit ihrem tierischen Kompagnon nimmt Sabine Schramm unsere moderne Lebenswelt und das aktuelle Zeitgeschehen humorvoll auseinander.

Schwungvolle lateinamerikanische Musik verspricht das 277. Foyerkonzert „Oblivion“ am Sonntag, 27. September, um 11 Uhr im Konzertsaal des Geraer Theaters.

Anne Preuß (Gesang), Anne-Sophie Kühne (Violine), Johannes Neupert (Violine), Miguel Angel Lucas Lorenzo (Viola), Jesús Antonio Clavijo Rojas (Violoncello), Felix Raddatz (Kontrabass), Karin Müller (Akkordeon) und Ji Woo Lee (Klavier) präsentieren von kubanischem Bolero bis argentinischen Tango meisterhafte Kammermusik von Astor Piazzolla, Gerardo Di Giusto, Pedro Flores.

Für die Kleinsten ab drei Jahren spielt Sabine Schramm am Sonntag, 27. September, um 16 Uhr im Puppentheater Gera „Das Traumfresserchen“ nach dem Märchen von Michael Ende.

Die kleine Prinzessin Schlafittchen aus Schlummerland kann nicht schlafen. Sie hat Angst vor bösen Träumen. Ihre Eltern sind ratlos. Niemand kennt Mittel gegen böse Träume. Deshalb macht sich der König auf den Weg und will erst wiederkommen, wenn er weiß, wie er seiner Tochter helfen kann...

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de. Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.