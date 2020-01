Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erst Fenster eingeschlagen, dann Polizisten widersetzt

Am 19. Januar gegen 2.10 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie zwei Männer die Schaufensterscheibe eines ehemaligen Geschäftes in der Altenburger Dostojewskistraße/ Pauritzer Platz einschlugen und informierten die Polizei. Diese stellten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 24 und 31 Jahren, welche in Begleitung einer 28-jährigen Frau waren, in der Folge Auf den Röhren fest.

Bei der Identitätsfeststellung leistete der mit über 1,6 Promille alkoholisierte 24-Jährige Widerstand gegen die vor Ort befindlichen Polizeibeamten. Gegen die beiden wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Raubüberfall in Altenburg: Opfer mit Pistole auf Kopf geschlagen

Fotoaufnahmen in Kornmühlen-Ruine – Mann stürzt in die Tiefe