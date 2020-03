Erste Genesung eines Infizierten im Altenburger Land

Am Montag gab es keine neu mit dem Corona-Virus infizierte Person im Landkreis Altenburger Land zu vermelden. Damit bleibt die Zahl von acht Erkrankten bestehen. Eine betroffene Person kann inzwischen sogar als genesen bezeichnet werden, wie das Landratsamt mitteilt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Bisher hat das Gesundheitsamt des Landkreises 66 Tests zum Nachweis des Corona-Virus angeordnet. Hierbei handelte es sich ausschließlich um Menschen, die aus Risikogebieten zurückgekehrt waren oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten. 133 Personen wurden bisher in Quarantäne geschickt, davon konnten sieben Personen inzwischen wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Am Drive-In-Schalter auf dem Parkplatz des Gesundheitsamtes werden derzeit etwa 20 Personen am Tag nach telefonischer Einbestellung auf das Virus getestet.

Ausschüsse und Kreistag für die nächsten Wochen abgesagt

Alle in dieser und in der nächsten Woche geplanten öffentlichen und nicht-öffentlichen Ausschüsse des Kreistages sowie der für den 31. März geplante Kreistag finden aufgrund der von der Bundesregierung festgelegten Regelungen nicht statt. Auch die regelmäßigen Pressekonferenzen werden bis auf weiteres eingestellt, um Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden.

Selbst der Krisenstab am Landratsamt, der alle erforderlichen Maßnahmen koordiniert und einleitet, tritt nur noch nach Bedarf zusammen, um ein Ansteckungsrisiko zu minimieren und den Stab arbeitsfähig zu halten. Die Stabsmitglieder stimmen sich nunmehr größtenteils telefonisch untereinander ab. Seit dem 16. März hatten sich die 15 Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung, bestehend aus Landrat sowie den Leitern der Fachbereiche Ordnungsangelegenheiten, Gesundheit, IT, Personal, Jugendamt, Brand- und Katastrophenschutz mit Vertretern der örtlichen Polizeidirektion jeden Wochentag am Morgen getroffen. Hier habe man aus dem Fall in Jena gelernt, wo sämtliche Mitglieder des Stabs am Wochenende in Quarantäne mussten.

Um die Mitarbeiter mit ernsten Vorerkrankung vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus gut zu schützen ist die Kreisverwaltung aktuell dabei, einige Homeoffice-Plätze zu schaffen. Die Anschaffung entsprechender Technik sei derzeit im Gange, gestalte sich aber schwierig, da bundesweit hochwertige Notebooks zum Beispiel kaum noch lieferbar seien. Auch für verschiedene Mitarbeiter des Verwaltungsstabes würden derzeit Heimarbeitsplätze eingerichtet, damit diese im Fall einer Quarantäne ebenso arbeitsfähig bleiben.

Heimarbeit wird durch Lieferengpässe ausgebremst

Sehr gut angenommen werden die beiden Hotlines, welche der Landkreis letzte Woche eingerichtet hat, um Fragen von Bürgern und Gewerbetreibenden zu beantworten. Während die Gewerbetreibenden inzwischen weitgehend im Bilde seien, welche Auflagen für sie gelten, stehe bei den Mitarbeitern an der Hotline des Gesundheitsamtes das Telefon nicht still, so Sprecherin Jana Fuchs. Mittlerweile haben auch Bürger aus anderen Landkreisen, die über keine eigene Hotline verfügen, den Service der Altenburger Kreisverwaltung entdeckt und lassen sich hier beraten. Besonders oft kämen Anfragen aus dem Landkreis Greiz, der mit 50 Infizierten (Stand Montagmittag) deutlich mehr Fälle als das Altenburger Land verzeichnet.

Das Landratsamt hat auf der Startseite seiner Homepage eine Sonderseite zum Corona-Virus eingerichtet, die viele wichtige Informationen auflistet. Unter anderem finden sich dort aktuelle Meldungen, die jeweils gültigen Allgemeinverfügungen im Landkreis, Verhaltenshinweise und ein Merkblatt des Fachdienstes Gesundheit, weiterführende Links zu anderen Corona-Sonderseiten wie etwa zum Robert-Koch-Institut und zum Freistaat Thüringen sowie ein Merkblatt in mehreren Sprachen. Dieses Angebot wird intensiv genutzt, so stiegen die Zugriffszahlen auf die Homepage des Landkreises innerhalb weniger Tage um 400 Prozent. Allein die Corona-Sonderseite haben sich inzwischen über 9000 User angeschaut. red/bay