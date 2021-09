Erste Pflanzentauschbörse auf Burg Posterstein

Posterstein. Auch zu einem Steckenpferdturnier wird wieder eingeladen.

Während in der Burg Posterstein die gartengeschichtliche Ausstellung „#GartenEinsichten – Wie der Gärtner, so der Garten” zu sehen ist, findet auf dem Platz vor der Burg am Samstag, 11. September, von 10 bis 13 Uhr erstmals eine kleine Pflanzentauschbörse statt.

Gärtner beantwortet Fragen

Das Prinzip ist einfach: Als Tauschwert gelten Pflanzen, Senker und Samen, die man zur Veranstaltung mitbringen kann. Dann kann man mit anderen Teilnehmern tauschen und sich austauschen oder einfach nur zuschauen. Ein erfahrener Gärtner steht für Fachfragen bereit.

Bei der Organisation der Veranstaltung wird das Museum unterstützt vom Museumsverein Burg Posterstein und der Gefolgschaft zu Posterstein. Die Veranstaltung findet unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung im Freien statt, heißt es.

Turnier am Weltkindertag

Am Weltkindertag, 20. September, 10.30 bis 14 Uhr, lädt das Museum Burg Posterstein tapfere Burgfräulein und Ritter indes zum dritten großen Steckenpferdturnier ein. In diesem Jahr unterstütze das Museum der mittelalterliche Herold Radolf zu Duringen, der sonst auf dem Mittelalterspektakel die Turniere der „großen“ Ritter zu Pferde fachmännisch kommentiert. Die Zeit bis Turnierbeginn vertreibe man sich am besten in der Familien-Ausstellung „Die Kinderburg“, auf dem 25 Meter hohen Burgturm und bei einem kleinen Programm vor der Burg.

Herold Radolf zu Duringen habe seinen Märchenkoffer dabei und erzähle Geschichten. Heide Schädlich aus Dobitschen biete Kinderschminken an und die Gefolgschaft zu Posterstein präsentiere ihre Waffen. Turnierbeginn sei 11.30 Uhr für Ritter bis sechs Jahre.

Im Anschluss zeigten die größeren Kinder ihr Können. Für ihren Mut erhielten alle eine ganz besondere Urkunde. Wer in ritterlichem Kostüm erscheint, erhalte ein Freigetränk umsonst. Eigene Steckenpferde sollten mitgebracht werden. Auch einige „Leihpferde” aus dem Steckenpferd-Gestüt der Burg Posterstein stünden zur Verfügung.