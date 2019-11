Erste Phase von Genial³ beendet

Auf den ersten Blick haben das Familienzentrum in Gieba und die Zukunftswerkstatt Paul-Gustavus-Haus nicht viel gemeinsam. Allerdings sind beides vorrangig ehrenamtlich betriebene Projekte, die sich über mehr Zuspruch und Unterstützung freuen würden. Darum sind beide auch seit vielen Monaten Partner im Projekt „Genial³“ der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft W³ aus Altenburg. Genial³ steht dabei für: gedacht - gemacht - gelungen. „Es geht hierbei darum, die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume, das Miteinander zu stärken“, sagte Sabine Conrad von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Hier ist das Bundesprogramm für Ländliche Entwicklung angesiedelt, welches das Projekt finanziert. Sie hat nur ein Wort für die Ideen übrig: Fantastisch.

Nach zweieinhalb Jahren Laufzeit ist die erste Phase vorbei. Genial³ konnte 15 Partner aus dem Landkreis gewinnen, diese beraten und ihnen auch Perspektiven aufzeigen. Das Familienzentrum in Gieba beispielsweise: Hier wurde extra ein Kinder- und Familienzentrum gegründet, um die Angebote der Kirchgemeinde einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die Beratung habe aufzeigen können, wie die Beteiligten ihre Öffentlichkeitsarbeit künftig besser strukturieren, so W³-Geschäftsführerin Andrea Wagner.

Bauernhöfe bieten Kultur, Werkstatt und alternative Wohnmodelle

Aber auch vier Projekte, bei denen die Erhaltung alter Bauernhöfe im Mittelpunkt steht, sind mit dabei. Etwa der Kulturhof in Kleinmecka, den Robert Herrmann aus dem Dornröschenschlaf erwecken will. Oder der Vierseithof von Andreas Kastl in Zschernitzsch, der als Modellprojekt für Alternatives Wohnen 50+ dienen möchte. Inzwischen wohnen dort drei Menschen, die den Hof gemeinschaftlich nutzen, für das Dachgeschoss wird noch ein Interessent gesucht. Die große Wiese daneben soll demnächst wieder als Garten erschlossen werden. „Wir sind zusammengewachsen, aber es steht noch viel Arbeit vor uns“, sagte Bewohnerin Karina Boldys.

Auch Eva Schumacher-Gerth und Stefan Gerth stellten ihren Holzhof Nischwitz vor. Mit Unterstützung von Genial³ haben sie jetzt eine moderne Homepage erstellt. Dort kann man sich auch über die Mietwerkstatt informieren. „Ich habe da 16 Jahre lang Möbel gebaut, jetzt dürfen sich auch andere dort gerne verwirklichen. Bei Bedarf kann ich Unterstützung geben“, sagte Tischlermeister Stefan Gerth. Ab Mitte 2020 soll das Angebot verfügbar sein, die 250 Quadratmeter große Werkstatt mit allen dazugehörigen Maschinen zu nutzen.

Zukunftsverträge dienen den Projekten künftig als Leitfaden

Auch das Konzept für einen Alternativen Weihnachtsmarkt, die Altenburg-App oder das Internetportal Knopfstadt.de sind Teil des Teams. „W³ macht eine schlagkräftige Truppe aus den Einzelkämpfern“, sagte Andrea Wagner. Mehr als zwei Jahre lang habe man die Teilnehmer in Gruppen- und Einzelsitzungen beraten. In Weiterbildungen wurden sie in steuerlichen und gemeinnützigen Fragen, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten unterstützt.

Weitere Teilnehmer sind beispielsweise die Farbküche, der Tanzraum Altenburg, die JugendTheARTerWelt sowie die Künstler Anthony Lowe und Michèle Kreibom, deren kulturelle Arbeiten im Rahmen der Stadtmensch-Initiative weitergeführt werden sollen. In Zukunftsverträgen wurden die nächsten Entwicklungsschritte der Projektpartner festgehalten. Je nach Ausrichtung des Projektes fallen auch die Verträge sehr unterschiedlich aus.