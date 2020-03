Fachkräfte händeringend gesucht

Die Ostthüringenhalle war an diesem Samstag mal nicht der Schauplatz packender sportlicher Wettkämpfe. Mit 45 Ausstellern will die Stadtverwaltung auf ihrer ersten Fachkräftemesse die gut ausgebildeten Pendler zurückholen. „Wir merken, dass Gera Leute zieht“, sagt Bürgermeister Sven Schrade. Dort könne man bei weniger Verantwortung teilweise höheren Lohn einstreichen. Auch die Stadtverwaltung ist nämlich auf der Suche: zwei Erzieher für ihre Kindergärten und einen Kämmerer gilt es zu ersetzen.

Im Altenburger Land ist die Lage besonders dramatisch

„Wenn man sich die Altersstruktur ansieht, wird das noch schwieriger werden. Man kann rein rechnerisch die, die in Rente gehen, nicht durch die Schulabgänger ersetzen“, sagt Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Altenburg-Gera. Momentan dauere es im Schnitt 110 Tage, bis eine gemeldet Arbeitsstelle für Facharbeiter wieder besetzt ist. Sicherlich sei dieses Problem in ganz Deutschland verbreitet, räumt er ein. „Es gibt aber nur zwei Regionen in Thüringen, wo das Problem so krass ist: Das ist einmal Suhl und andererseits das Altenburger Land“, so Scholz.

Angelina Buchwald aus Schmölln dreht am Glücksrad der Stadtwerke Schmölln. Sehr zur Freude der Auszubildenden Philipp Haß und Nils Michaelis (von rechts). Foto: Andreas Bayer

Die relativ verhaltene Andrang sei nicht weiter schlimm, meint Alexander Burkhardt: „Den Unternehmen ist es lieber, 50 Besucher weniger am Stand zu haben und dafür lieber qualitativ hochwertige Gespräche zu haben.“ Dem stimmen die Messestandbetreuer auch überwiegend zu. „Man merkt, dass die Leute, die hier herkommen Interesse haben“, sagt etwa Claudia Ackermann, Personalreferentin des Unternehmens Electronicon aus Gera.

Das Konzept findet allgemein Anklang

Aus ihrer Sicht sei die Ostthüringenhalle ansprechend und schlüssig gestaltet. Sie lobt auch, dass die Besucher ebenso wie die Aussteller ausgiebig nach ihrer Meinung gefragt werden. „Uns als Unternehmen interessiert natürlich auch, was die Bewerber anspricht, was wir noch verbessern können.“ Sie selbst hat auch eine Anregung parat. „Man hätte sich ein paar Besucher mehr gewünscht. Wir in Gera haben von Werbung gar nichts mitbekommen“, so Ackermann. Einen Wunsch äußert sie ebenfalls: „Vielleicht traut sich bei der zweiten Auflage auch der eine oder andere kleine Handwerksbetrieb aus Schmölln hierher.“

In der Tat waren es die größeren Mittelständler, welche die Halle dominierten. Einen Mechatroniker oder Industriemechaniker suchen sehr viele Aussteller. Darum sind die Betriebe darauf eingestellt, hier vor allem die Jugend anzusprechen. „Wegen der Rentensituation brauchen wir dringend Nachwuchs. Fachkräfte gibt es nicht so viel, daher bieten wir vor allem Ausbildungsplätze an“, sagt Patrick Schütz, Werksleiter von Gugelfuss in Beerwalde. Von den 40 dort in der Produktion Beschäftigten werden fünf in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand gehen.

„Es war ein schöner Tag, auch wenn keine Fachkräfte zu uns kamen“, sagt Elisa Forgo von der LVD Bernard Krone GmbH. Es sei ja auch die erste Auflage gewesen. „Aber gut, dass ein Anfang gemacht wurde“, so Forgo.