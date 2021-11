Fahrerlose Transportsysteme als Messeschwerpunkt in Ponitz

Ponitz. Sojka-Gruppe aus Ponitz zeigt auf „Mobile Expo“ innovative Lösungen für Industrie und Mittelstand.

Unter nicht einfachen Bedingungen fand vor wenigen Tagen auf dem Gelände der Sojka-Gruppe eine Messe zum Thema Automatisierung statt.

Gemeinsam mit der Hahn-Gruppe präsentierte das Ponitzer Unternehmen Vertretern aus unterschiedlichsten Branchen Angebote rund um Automation, industrielle Produktion und Robotik. Die Messebesucher, zu denen sich auf Einladung von Christian Sojka der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) gesellte, zeigten sich beeindruckt – von den Automatisierungslösungen wie auch der Entwicklung der Sojka-Gruppe.

Ein Messetruck rollte auf das Gelände an der Bundesstraße 93. Er ist Teil der „Mobile Expo“, ein mobiles Ausstellungs- und Messekonzept für Automatisierungslösungen. Gastgeber war die Hahn Robotics Ponitz GmbH, ein von der Hahn Group GmbH und der Sojka Group GmbH gemeinsam gegründetes Unternehmen, das fahrerlose Transportsysteme für eine automatisierte Intralogistik anbietet. Fahrerlose Transportsysteme waren ein Messeschwerpunkt. Gezeigt wurde jedoch mehr als mobile Robotik, was neben den Messeexponaten vor allem in der Angebotspalette der Sojka-Gruppe begründet liegt.

Geschäftsführer Christian Sojka blickt auf eine gelungene Veranstaltung zurück: „Das mobile Konzept und die gestaffelte Besuchersteuerung waren die bestmögliche Lösung, um angesichts der schwierigen Umstände Automatisierungslösungen vor Ort anzubieten. Das Konzept wurde durchweg positiv aufgenommen und wir konnten mit Kunden wie auch potenziellen Auftraggebern Gespräche führen.“

Wichtig für Zukunftsfähigkeit

„Automatisierung stellt einen wichtigen Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit der Thüringer Wirtschaft dar. Umso wichtiger sind solche Veranstaltungen, um produzierende Unternehmen den möglichen Weg zu zeigen und diese auf einen herausfordernden aberlohnenden Transformationsprozess mitzunehmen“, so Wolfgang Tiefensee.