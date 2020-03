Fahrscheine in der Tabakbörse in Schmölln

Schmölln. Fahrscheine gibt es nun in der Schmöllner Tabakbörse

Die Auswirkungen des Corona-Virus hat die Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft vor neue Herausforderungen gestellt.

Die Vorverkaufsstellen und der Verkauf beim Busfahrer wurden eingestellt, doch für die Fahrt mit dem ÖPNV ist weiterhin ein gültiger Fahrschein nötig. In Schmölln, so teilt das Unternehmen mit, können Fahrgäste ab sofort ihre Fahrscheine in der Tabakbörse Jane Erdmann im Schmöllner Kaufland, Markt 10, kaufen. Einzelfahrscheine und 4er-Fahrkarten sind im Angebot.