Fassade des Ponitzer Schlosses wird saniert

Das Renaissanceschloss Ponitz bekommt 2020 eine neue Fassade. Die einzelnen Aufträge dafür vergab der Gemeinderat Ponitz in seiner Sitzung am 3. Februar. Die Gemeinde kann dafür Fördergelder von Bund und Land in Anspruch nehmen. Der Bund fördert die Fassadenteilsanierung des Renaissanceschlosses mit 70.000 Euro. Das Geld kommt aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm. Der Bund übernimmt damit die Hälfte der Sanierungskosten. Die Gemeinde Ponitz und das Land Thüringen übernehmen den verbleibenden Betrag zu gleichen Teilen. Insgesamt werden 140.000 Euro für die Baumaßnahme veranschlagt. Die Ponitzer werden sich vielleicht wundern, warum die Fassade schon wieder saniert werden muss. Denn Ende der 1990-er war sie bereits in der Kur. Eine Untersuchung hat ergeben, dass damals eine falsche Farbe verwendet wurde, die für ein solches Mauerwerk nicht geeignet ist. Teilweise muss nun der Putz ausgebessert werden, zudem stehen Verblechungsarbeiten an. Und dann wird das Schloss noch einen neuen Anstrich bekommen.