Fastengespräche in Nöbdenitz

Zu Fastengesprächen und meditativen Impulsen unter dem Titel „Sieben Wochen anders leben“ lädt die Kirchgemeinde gemeinsam mit der Kultur- und Bildungswerkstatt Nöbdenitz auch in diesem Jahr in den Nöbdenitzer Bürgersaal ein.

Chance zum Ausprobieren

Die Fastenzeit beginnt jeweils am Aschermittwoch und endet Ostersonntag. Mit der Aktion möchten die Nöbdenitzer alle in dieser Zeit begleiten. Oft sind es schon kleine Anstrengungen, die große Veränderungen mit sich bringen. Die Fastenzeit bietet die Chance, es einmal auszuprobieren. Zum Fasten entschließen muss sich jeder selbst. Doch gemeinsam sei man stark.

Tipps rund ums Fasten

Bei der Aktion „Sieben Wochen anders leben“ wollen die Nöbdenitzer alle bei ihren individuellen Fastenvorhaben unterstützen: Erfahrungsberichte und Anregungen, eine biblische Geschichte, die in die Situation von Fastenden spricht. Damit Interessierte zusätzlich etwas über die Hintergründe der Fastenzeit erfahren können, erhalten sie während der Aktion Informationen und Tipps rund um das Fasten sowie eine Aktionskarte.

Wer fastet, der hat die Chance, sich selbst zu überraschen: Fällt es mir leicht, sieben Wochen auf Schokolade zu verzichten? Ist mein Leben anders, wenn ich keinen Rotwein trinke? Was entdecke ich, wenn ich täglich einen Psalm lese? Wer fastet, der schafft sich selbst neue Freiräume, heißt es dazu.

Jeder entscheidet selbst, was er sich für die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern vornimmt. Denn Fasten ist eine persönliche Entscheidung und nicht übertragbar.

Weitere Gespräche in Planung

Pandemiebedingt können die Nöbdenitzer leider nicht verlässlich über einen Zeitraum von sieben Wochen planen. Derzeit stehen folgende Donnerstage fest: 25. März und 1. April.

Situationsbedingt werden weitere Donnerstage, diesmal immer im Bürgersaal von Nöbdenitz organisiert. Beginn der Veranstaltungen ist immer 19 Uhr.

Die Gespräche, die von Medizinerin Karla Göthe moderiert werden, sollen alle in ihrem Fastenvorhaben bestärken sowie Anknüpfungspunkte und Impulse fürs Leben geben.

Um das Hygienekonzept einzuhalten, wird in diesem Jahr in den großen Bürgersaal in Nöbdenitz ausgewichen. Ein Dank für dessen Nutzung geht an die Stadt Schmölln.