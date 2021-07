Faszination Wave-Gotik-Treffen Leipzig - so heißt die neue Ausstellung in der Schmöllner Rathausgalerie. Zu sehen sind Fotografien von Frank Hartmann aus Leipzig.

Faszination Wave and Gotik in Schmölln

Schmölln. Der Nobitzer Flugplatzchef zeigt sich von einer ganz anderen Seite.

Ganz andere Seiten von Frank Hartmann, seines Zeichens Chef des Flugplatzes Altenburg-Nobitz und von Hause aus Jurist, können Interessierte ab Donnerstag, 29. Juli, in der Schmöllner Rathausgalerie entdecken.

Die des Fotografen und jene als Fan des Wave-Gotik-Treffens in Leipzig, wo Hartmann seit 13 Jahren seine Pfingstwochenenden verbringt. Verständlich, wenn die Schau mit „Faszination Wave-Gotik-Treffen“ überschrieben ist.

Es ist nicht seine erste Ausstellung, seine Fotos sind begehrt. Weil sie rar sind und der Leipziger daran nichts ändern möchte. Jährlich gibt er beispielsweise einen Gotik-Kalender heraus und zwar immer nur in ganz kleinen Auflagen – für Freunde und als Geschenke. „So bleiben sie besonders“, sagt er und lacht. Und Geld damit verdienen wolle er ohnehin nicht.

Seine Arbeiten sind in Schmölln ab Donnerstag bis einschließlich 17. September dieses Jahres zu sehen. Die Vernissage zu dieser 103 . Ausstellung in der Rathausgalerie in Schmölln beginnt um 19 Uhr.