Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fenster aus Bleiglas dank vieler Spenden restauriert

„Die Trendwende ist geschafft“, freut sich Rathaussprecher Christian Bettels. Der Grund seiner Freude: Zwei der wertvollen Bleiglasfenster der Friedhofskapelle sind originalgetreu restauriert und wieder eingebaut worden. Die Maßnahme wurde in dieser Woche abgeschlossen, die Kosten summieren sich auf circa 35.000 Euro.

Die Rettung der zwei großen Fenster auf der linken Seite des Altarraumes wurde nur möglich, weil sich nach einem entsprechenden öffentlichen Aufruf der Friedhofsverwaltung zahlreiche private Spender fanden, berichtet Bettels. Ihnen gebühre der Dank der Stadtverwaltung. Die Restaurierung von acht weiteren Fenstern des im Jahre 1897 eingeweihten Friedhofskapellenkomplexes habe schon begonnen. Auch sie befinden sich seit langem in einem maroden Zustand. Für die Rettung dieser acht Fenster stehen Denkmalschutz-Fördermittel in Höhe von rund 66.000 Euro zur Verfügung.

Ermutigt von der bei der Friedhofskapelle geschafften Trendwende will die Friedhofsverwaltung ein weiteres Projekt in Angriff nehmen. Ziel ist die Sicherung der wertvollen Poppe-Orgel in der Gottesackerkirche. Der Zustand der Orgel aus dem Jahr 1845 soll zunächst von Fachleuten untersucht werden. Nach der Bestandsaufnahme ist vorgesehen, die Orgel sicher zu verpacken und so zu lagern, dass sie keinen weiteren Schaden nimmt.