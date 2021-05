Meuselwitz / Gößnitz. Diese Vorfälle zu Himmelfahrt meldet die Polizei aus dem Altenburger Land.

Fensterscheibe mit Kartoffel eingeschmissen und mit Pkw geflüchtet

Eine beschädigte Wohnzimmerscheibe eines Einfamilienhauses in der Wintersdorfer Straße in Meuselwitz (Ortsteil Waltersdorf) geht nunmehr auf das Konto bislang unbekannter Täter. Gegen 17 Uhr warfen diese am Himmelfahrtstag eine Kartoffel in Richtung des Fensters, so dass schließlich die äußere Scheibe beschädigt wurde. Anschließend entfernten sich die Täter mit einem dunklen Pkw. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen (Tel. 03447 / 4710, PI Altenburger Land).

Schaufensterscheibe beschädigt - Feuerwehr sichert ab

Eine große Schaufensterscheibe eines leerestehenden Geschäftes in der Zwickauer Straße in Gößnitz beschädigten unbekannte Täter zu Himmelfahrt gegen 20.15 Uhr. Die Feuerwehr sicherte das eingeschlagene Fenster, so dass sich niemand verletzten konnte. Die Polizei in Altenburg sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

