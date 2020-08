Altenburg. Altenburg investiert vor allem in den Brandschutz der Bildungseinrichtungen. Auch der Landkreis baut an Schulen

Ferien werden für Bauarbeiten an Schulen in Altenburger genutzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ferien werden für Bauarbeiten an Schulen in Altenburger genutzt

Es hat sich bewährt, die Sommerferien für die Durchführung von Bauarbeiten zu nutzen. So werden auch in diesem Jahr während der sechs unterrichtsfreien Wochen an den Altenburger Schulen in Trägerschaft der Stadt viele größere und kleinere Maßnahmen realisiert.

Ein großer Teil des Geldes fließt in die weitere Verbesserung des Brandschutzes, heißt es aus der Stadtverwaltung. Generelles Ziel ist es, die besonders lärmintensiven Maßnahmen bis zum Ferienende zu schaffen, manches wird aber längere Zeit in Anspruch nehmen. Alles in allem stehen für Arbeiten an allen sieben städtischen Schulen mehr als eine Million Euro zur Verfügung.

In der Grundschule in der Platanenstraße geht die aufwändige Instandsetzung des Dachs weiter. Die Arbeiten haben sich dabei vom hinteren Schultrakt hin zum eingeschossigen Gebäudeteil verlagert. Die Kosten für die Dachinstandsetzung, die bis zum Oktober dauern soll, summieren sich auf circa 380.000 Euro.

In der Gebrüder-Reichenbach-Schule werden unter anderem die Arbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes fortgesetzt. So werden Träger und Decken mit feuerfesten Verkleidungen ausgestattet. Die Kosten dafür sowie für Sanitär- und Heizungsarbeiten summieren sich voraussichtlich auf 300.000 Euro. In der Gemeinschaftsschule Erich Mäder werden ebenfalls die Arbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes fortgesetzt. Diese Maßnahmen schlagen voraussichtlich mit 180.000 Euro zu Buche. Nachdem in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule kürzlich die Außentreppenanlagen erneuert wurden, werden nun im zweiten und dritten Obergeschoss der Nordseite Fenster erneuert. Dafür stehen circa 60.000 Euro zur Verfügung. Im Vorjahr waren im ersten Bauabschnitt bereits circa 44.000 Euro für Fensterbau an der Bonhoeffer-Schule ausgegeben worden.

Das Gebäude der Grundschule Karolinum war in den vergangenen Sommerferien eine Großbaustelle. Zurzeit finden die abschließenden Arbeiten auf dem Gelände des Schulhofes statt. Für Ausstattungsgegenstände und die Gestaltung der Außenanlagen stehen insgesamt circa 100.000 Euro zur Verfügung. In der Wilhelm-Busch-Schule werden die Sommerferien genutzt, um eine Außentreppe instandzusetzen. Das kostet voraussichtlich circa 25.000 Euro. An der Martin-Luther-Schule werden 10.000 Euro für die Erneuerung beziehungsweise Instandsetzung von Fenstern ausgegeben.

Schulbaustellen des Landkreises

Auch der Landkreis baut an Schulen. Größere Maßnahmen werden an zehn Bildungsstätten durchgeführt. Alles zusammen investiert das Altenburger Land mehr als 6,5 Millionen Euro in die Modernisierung der Schulhäuser. Die größten Posten markieren mit fast fünf Millionen Euro beziehungsweise über 1,1 Millionen Euro der Schulneubau in Nobitz und die Sanierung der Sporthalle der Rositzer Grund- und Regelschule Insobeum.

Grundschule Nobitz: Sanierung/Umbau/Erweiterungsbau, Grundsteinlegung Neubau erfolgte am 7. Juli, derzeit drittes Obergeschoss im Rohbau, Dachdeckerarbeiten im aufgestockten Altbau (Haus 3) nahezu fertiggestellt, Elektriker haben mit der Rohinstallation begonnen; Gesamtinvestition: 4,95 Millionen Euro bei 80-prozentiger Förderung Freistaat.

Regenbogenschule: Erneuerung der kompletten Beleuchtung im ersten Obergeschoss. Die Kosten belaufen sich auf 42.000 Euro. Grund- und Regelschule Gößnitz: Sanierung des zweiten Sanitärtraktes der Sporthalle bis circa Anfang September. Die Gesamtkosten dafür betragen circa 43.000 Euro. G rundschule Altkirchen: Ab dieser Woche wird eine neue Spiellandschaft in der Außenanlage aufgestellt. Die Gesamtkosten dafür betragen circa 32.000 Euro mit 50 Prozent Förderung der Spielgeräte.

Grund- und Regelschule Insobeum Rositz: Sanierung Sporthalle läuft seit Dezember 2019. Derzeit Einbau des Sportbodens und Putzarbeiten an der Fassade sowie Dachdeckerarbeiten, ab dieser Woche Estricharbeiten im Sanitärtrakt. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 1,13 Millionen Euro bei einer 2/3 Förderung durch den Freistaat.

Grundschule Posa: Fortführung der Umsetzung Auflagen laut Brandschutzkonzept an Wänden und Türen, Abschottung der Flure im Erdgeschoss sowie Installation einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage; Kosten im Jahr 2020 circa 170.000 Euro. Grundschule Windischleuba: Fortführung der Umsetzung Auflagen laut bestätigtem Brandschutzkonzept im Altbau Erdgeschoss und Kellergeschoss sowie Sicherheitsbeleuchtung; Kosten circa 150.000 Euro im Jahr 2020. Grund- und Regelschule Lucka: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Treppenhaus der Sporthalle; Kosten summieren sich auf circa 20.000 Euro.

Grundschule Meuselwitz: Erneuerung und Aufbereitung des Parketts in zwei Klassenräumen: Kosten circa 20.000 Euro. Belag-Erneuerung Trimm-Dich-Pfad, Kosten knapp 20.000 Euro. Grundschule Wintersdorf: Umsetzung bestätigtes Brandschutzkonzept, Fluchttreppe fertiggestellt, Brandschutzabnahme erfolgt, derzeit weitere Planung für Brandschutzmaßnahmen im Innenbereich. Für die Erneuerung des Bodenbelages in einem Klassenraum werden circa 8000 Euro aufgewendet.

In weiteren Schulen und Sporthallen werden Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten sowie Grundreinigungen durchgeführt, die umso wichtiger sind nach den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.