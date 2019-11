Feuerteufel noch immer nicht gefasst

Die Polizei konnte den Brandstifter, der im Sommer das Altenburger Land in Atem gehalten hat, noch nicht fassen. Das sagt Polizeisprecherin Katja Ridder auf Nachfrage. „Die Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei laufen weiterhin – auch über die Landesgrenzen hinaus“, so Ridder weiter. Während für die Ermittler feststeht, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat, könne noch nicht gesagt werden, ob ein oder mehrere Täter für die Brände verantwortlich sind.

In Trebula hat es mehrfach gebrannt

Es war ein buchstäblich heißer Sommer: In der Nacht zum 6. Juli, ein Samstag, wurden Feuerwehrleute aus Schmölln, Großstöbnitz, Altkirchen und Zschernitzsch nach Trebula gerufen, weil dort ein Stroh- und Heulager an der Milchviehanlage lichterloh brannte. Obwohl der Brand in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle war, zogen sich die Nachlöscharbeiten über das gesamte Wochenende hin, weil Stroh und Heu immer wieder aufflammten.

14 Tage später mussten die Einsatzkräfte wieder nach Trebula ausrücken. In dem Stroh- und Heulager der Milchviehanlage hatte es am 20. Juli erneut gebrannt. Die angekohlten Reste von Heu und Stroh, die seit dem ersten Feuer vor dem Gebäude lagen, standen wieder in Flammen.

Bei Löscharbeiten in Trebula am 26. Juli ist sogar ein Feuerwehrmann aus Schmölln verletzt worden. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung beim Löschen eines Feldbrandes in unmittelbarer Nähe des Dorfes. Dort brannten rund 15 Hektar Feld. Die Situation war sehr ernst, den Einsatzkräften war es aber gelungen, das Dorf zu schützen – kurz vor dem Wohngebiet wurde das Feuer gestoppt.

Am gleichen Tag brannte auch ein Feld bei Meuselwitz/Wintersdorf.

Zwei verletzte Feuerwehrleute gab es beim Löschen des Brandes eines Palettenlagers zwischen Altkirchen und Schwanditz am 15. Juni. Ein Mann erlitt Verbrennungen, ein anderer hatte Kreislaufprobleme.

Tags darauf mussten Einsatzkräfte schon wieder im Altenburger Land ausrücken. Unbekannte hatten Strohballen in einem Silo bei Göllnitz angezündet. Noch während die Feuerwehrleute mit diesem Einsatz beschäftigt waren, wurde ein weiteres Feuer gemeldet. Auch hier standen Strohballen in Flammen, diesmal in der Nähe einer Milchviehanlage bei Jauern.