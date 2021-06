Feuerwehreinsatz in Altenburg

Altenburg. Ein brennender Müllsack hat weitreichende Folgen.

Aufgrund eines Brandes rückten Samstagmorgen gegen 7.45 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Altenburger Kunstgasse am Kreisverkehr aus. Wie sich herausstellte, stand ein vor einem Wohnhaus abgestellter Müllsack in Flammen.

Aufgrund des Brandes wurde auch die Fassade sowie die Wärmedämmung des Hauses stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Brandentstehung machen können, sich unter Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen