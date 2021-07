Feuerwehrjugend bekommt Zootickets geschenkt

Großstöbnitz. Nach über einem halben Jahr Stillstand ist die Ausbildung in den Jugendwehren wieder möglich

„Es war eine schwierige Zeit. Nun wollen wir das Zusammenleben in der Gemeinschaft wieder stärken“, sagt Andreas Hofmann, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands. Darum gibt es nach der pandemiebedingt langen Pause als Geschenk ein Erlebnis. Die Kinder und Jugendlichen der Jugendwehr Großstöbnitz um Jugendwartin Susann Bachmann (3. von rechts) freuen sich über die Tickets für einen Ausflug in den Leipziger Zoo. Hofmann hatte die Idee, Raik Romisch überbrachte im Namen der Förderstiftung der VR-Bank den Scheck über 5800 Euro, um das Ehrenamt in der Region zu stärken. So können alle Jugendwehren des Landkreises inklusive ihrer Betreuer ab sofort einen tierischen Ausflug machen. Damit nicht alle auf einmal fahren müssen, sind die Gutscheine drei Jahre lang gültig.