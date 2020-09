Filmfest Altenburg im Autokino neben dem Theaterzelt

Am Freitag, 18. September, wird ab 21 Uhr zum Hauptprogramm des Filmfests Altenburg ins Autokino neben dem Theaterzelt eingeladen.

Der Ton der Filme kommt dabei aus dem Autoradio. Auf der UKW Frequenz 90.6 MHz wird dieser mittels eines FM-Transmitters übertragen. Gezeigt werden die Kurzfilme Work Sample, Menajeux-á-Trois, Save 2.0, Tobi and the Turbobus, Lend me your sugar, Herr Herrmann Mann, Naataplawuqatsi und Glasshouse sowie On the beach, Control, Oh Sh*t, Digital Twin, Sauerland, Five, A fair deal, Just be und Asynchron.

Kaffeeklatsch mit Filmen

Am Sonntag, 20. September, kann man das Filmfest dann ab 14 Uhr im Paul-Gustavus-Haus ausklingen lassen.

Beim Kaffeeklatsch mit Film kann man Kuchen genießen und entspannt das weitere Wettbewerbsprogramm auf sich wirken lassen. Gezeigt werden Game of live, Isolation Art und Not a game sowie weitere Höhepunkt aus dem Festivalprogramm.

Zum Kaffeeklatsch werden auch dies diesjährigen Gewinner des Festivals bekannt gegeben.