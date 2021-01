Food Journalistin aus Schmölln klärt über Kaffee-Mythos auf

Geschmäcker gibt es viele. Manche mögen es süß, manche sauer, manche mögen es auch heiß. Viele Speisen und Getränke werben um die Gunst der Kunden. Doch bei vielen kommt dabei nicht nur die Frage auf, wie dieses und jenes Produkt schmeckt: Woher kommt meine Nahrung? Was steckt in ihr? Auch diesen Fragen kann ein Food Journalist auf die Spur gehen.

Was macht ein Food Journalist eigentlich aus Ihrer Sicht?

Ein Food Journalist ist ein Journalist, der sich mit Speisen und Getränken befasst. Viele Kollegen beschäftigen sich mit Lebensmitteln, deren Genuss und schreiben für Lebensmittelmagazine. Ich bin eine Expertin für Kaffee. Das ist ein weites Feld. Ich scheibe etwa für die einzigen deutschen Fachmagazine für Kaffee – die Magazine Crema und Aroma. Zum Beispiel stelle ich verschiedene Zubereitungsvarianten für Kaffee vor. Außerdem teste ich die neuesten Kaffees oder auch Kaffeemaschinen. Ich berichte zudem von meinen Reisen in Ost- und Südostasien, wo ich den Weg der Kaffeebohne von der Farm bis zum Barista kennenlernen konnte.

Wie wichtig ist für Sie fair gehandelter Kaffee?

Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Specialty Coffee. Das ist Spezialitäten- beziehungsweise Gourmetkaffee. Für diese Spezialitätenkaffees ist fairer Handel ein wichtiges Kriterium. Vom Anbau bis in die Tasse sollen dabei für alle Beteiligten faire Bedingungen herrschen. Auch die kleinen Kaffeeröstereien schreiben es sich auf die Fahne fair und transparent zu handeln. Dazu gehört auch die Idee, dass auf dem Weg der Kaffeebohne über Bauern, Händler, Röster bis in den Verkauf keine Mittelsmänner mitverdienen.

Welcher Kaffee ist in der kalten Jahreszeit besonders gut, um morgens kraftvoll in den Tag zu starten?

Viele wollen am Morgen ganz viel Koffein. Es ist aber ein falscher Glaube, dass Espresso diesen Energieschub liefert. Eigentlich hat Filterkaffee mehr Koffein als Espresso, da man viel mehr von diesem am Tag verteilt trinkt. Ansonsten gibt es verschiedene Anbieter, die Mischungen anbieten, die in die Jahreszeit passen. Für die Meisten werden wohl Kaffeemischungen mit Nuss-, Schokoladen- oder Zimtgeschmack als typisch für die Winterzeit empfunden. Im Supermarkt wird man das jedoch eher nicht finden. Bei kleineren Röstereien kann da nachgefragt werden.