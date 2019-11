Gorma. Mittlerweile sind auf dem Areal schon 31 Jahresbäume in die Erde gekommen.

Natur Flatter-Ulme in Sekundenschnelle gepflanzt

Dass wir ohne die Bäume nicht leben können, erklärte Revierförster Wolfgang Paritzsch den Schülern der 1. Klassen der Grundschule Insobeum kürzlich bei ihrem kleinen Ausflug zur Wiese hinter der Neugasse im Ortsteil Gorma. Dort befinden sich eine Streuobstwiese und eine Reihe großer Birken. Er berichtete viel Interessantes über diese Bäume und darüber, wie wichtig es ist, dass abgestorbene Bäume erhalten bleiben, da sie den Lebensraum vieler Tiere bilden.

Anschließend ging es zur Parkanlage „Bäume des Jahres“, in der alle 31 Jahresbäume gepflanzt wurden beziehungsweise der Baum des Jahres 2019, die Flatter-Ulme, von den Schülern gepflanzt werden musste. Denn dies war der Anlass des Ausflugs. Auf dem Goetheplatz war schon alles vorbereitet, so dass die 24 Kinder den Baum nur noch eingraben mussten und das taten sie in Sekundenschnelle.

Die Flatter-Ulme wurde von der Familie Kantelberg aus Chemnitz finanziert. Uwe Kantelberg hat einige Kindheitsjahre bei seinen Großeltern Hertha und Erich Kantelberg im Ortsteil Fichtenhainichen gelebt

Bevor es wieder zur Schule ging, erhielten die Kinder einen Anhänger aus Holz und ein kindgerechtes Faltblatt über die Flatter-Ulme.

Es steht schon fest, welchen Baum der Einschulungsjahrgang im November nächsten Jahres pflanzen wird. Und zwar wurde die gewöhnliche Robinie zum Baum des Jahres 2020 ausgerufen.