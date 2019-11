Flügel der Bockwindmühle in Lumpzig sollen sich öfter drehen

Das Interesse ist enorm: Zahlreiche Reporter von Fernsehen, Radio und verschiedenen Zeitungen sind am Montag in Lumpzig vor Ort, um zu dokumentieren, wie die Bockwindmühle ihre Flügel wiedererhält. Denn es gleicht einem kleinen Spektakel, was hier geboten wird. Nachdem Orkantief Friederike im Januar 2018 gewütet hatte, war einer der Flügel gebrochen, die Welle aus der Verankerung gerissen und der gusseiserne Wellkopf gebrochen, der die vier Flügel hält. Nach fast zwei Jahren ist das Wahrzeichen, zugleich das älteste seiner Art in Thüringen, wieder komplett.

„Das ging am ersten Tag nach dem Sturm los. Wir haben eine Spendenaktion gestartet, erst im Internet, dann auch in der Zeitung“, sagt Martin Burkhardt, Vorsitzender des Vereins Altenburger Bauernhöfe. Der betreut seit vielen Jahren das Gelände der Mühle, veranstaltet etwa jedes Jahr zu Pfingsten den Mühlentag. Die Spendenbereitschaft sei enorm gewesen, zwischen zehn und 200 Euro betrugen die Einzelspenden. „Gestern ging noch eine Spende über 200 Euro ein, von Joe Kresse aus Amerika“, sagt Burkhardt. Dieser war im Vorjahr zur Ahnenforschung erstmals in Lumpzig gewesen, seine Vorfahren wanderten im Jahr 1850 aus Tegkwitz in die USA aus.

Über 90.000 Euro kostet die Behebung der Sturmschäden

Zwischen 8000 und 9000 Euro seien auf diese Weise zusammen gekommen. Den Rest für den Eigenanteil von rund 20.000 Euro habe man durch die Einnahmen vom Ostermarkt, dem Mühlentag sowie den vielen Bauernmärkten, auf denen der Bauernhöfeverein präsent ist, erwirtschaftet. Die restlichen knapp 60.000 Euro entstammen dem Leader-Förderprogramm der EU. Zusätzlich hat die Erneuerung des Wellenkopfes im Vorjahr weitere 12.000 Euro verschlungen. Diese Mittel hat der Bauernhöfeverein in Kooperation mit Meuselwitz Guss und einem Zuschuss aus der Thüringer Staatskanzlei getragen. Der gesamte Azubi-Jahrgang der Gießerei war an der Fertigung beteiligt. Das Einzelstück sei nun „der modernste Gusswellkopf, den es in Deutschland gibt“, sagt Vereinsmitglied Berndt Apel.

In diesen Wellkopf wurden nun am Montag in mühevoller Feinarbeit die vier erneuerten Flügel eingehoben, mit einem Gewicht von jeweils rund 284 Kilogramm. Tischlermeister Andreas Kastl aus Zschernitzsch und Zimmermeister Frank Jung aus Heukewalde besteigen den Korb und montieren in luftiger Höhe die Flügel. Die Länge des Krans reicht gerade so aus, um die Einzelteile von oben in den Wellkopf zu heben. Nach der Montage des ersten fällt Kastl auf, dass die Flügel an ihrem unteren Ende zu breit sind, eine Ecke ausgesägt werden muss, um nicht am Giebel hängen zu bleiben. „Es kann sein, dass der Überstand am neuen Giebel jetzt größer ist. Oder der Wellkopf liegt durch sein neues Lager jetzt näher an der Mühle an“, sagt Kastl und greift kurzentschlossen zur Säge, was der Ästhetik jedoch keinen Schaden zufügt. Von Ende August bis vorige Woche hat er drei der Flügel neu gebaut und einen aufbereitet. Das Brustholz, also der Teil, an welchem sie befestigt werden, besteht aus Eiche. Die Flügelruten sind aus Lärchenholz gefertigt, damit sie leichter sind. Erst sollten es nur zwei neue werden, aber dann fiel Kastl auf, dass noch ein dritter Flügel innen morsch war. „Die stehen sich auch tot. Wenn sie zu wenig bewegt werden, sammelt sich in den Rissen im Holz das Wasser, das bei einer normalen Nutzung herauslaufen würde“, sagt Helfer Eberhard Kern, der die Flügel am Kranseil anbindet und vom Boden aus koordiniert. Unter anderem deshalb soll die Mühle bald auch einen Elektromotor bekommen.

Tischlermeister Andreas Kastl aus Zschernitzsch hat die Flügel in nur zweieinhalb Monaten alleine gefertigt. Foto: Andreas Bayer

Im Juni und Juli kommenden Jahres wird das Theater Altenburg Gera an vier Wochenenden zehn Vorstellungen des Mystery-Musicals Krabat an der Bockwindmühle aufführen. „Dabei sollen sich in jedem Fall die Flügel drehen, das geht nur mit elektrischem Antrieb“, sagt Martin Burkhardt. Der Verein plant dazu auch ein Rahmenprogramm in der Mühlenscheune, eine Aufführung ist bereits ausverkauft.

Künftig soll eine Versicherung gegen Sturmschäden helfen

Als normale Lebensdauer der neuen Flügel schätzt Tischlermeister Kastl 20 bis 30 Jahre ein, sollte nicht bald wieder ein Orkan wüten. Die Mühle sei nun mal dort gebaut worden, wo häufig Wind wehe, sagt Apel. „Als logische Konsequenz daraus sind wir mit dem Eigentümer im Gespräch, um eine Versicherung abzuschließen, damit Sturmschäden künftig abgesichert sind.“

Durch die von Friederike verursachten Schäden wurden die Planungen des Vereins für das Gelände um zwei Jahre zurückgeworfen. Eigentlich wollte man sich in diesem Jahr der kleinen Mühlenscheune widmen, damit diese Tore sowie eine Küche bekommt. Das Fachwerk soll ausgefacht werden, eine etwa sieben mal sieben Meter große Bohlenstube eingebaut werden, die man in Großstöbnitz erhalten konnte. „Sie soll so platziert werden, dass man darum herumgehen kann, um zu sehen, wie die Stube gearbeitet ist. Trotzdem soll sie auch als Versammlungsraum genutzt werden“, sagt Martin Burkhardt.