Förderschüler nur schwer zum Heimunterricht zu bewegen

Schmölln/Altenburg Der Unterricht über das Internet gestaltet sich an den Förderschulen noch schwierig

Am Mittwoch erhielt das Förderzentrum Schmölln 45 neue Klapprechner. Diese sollen in den nächsten Tagen als Leihgeräte an jene Familien ausgegeben werden, die einen der Computer beantragt haben. Das freut Schulleiterin Jana Goßmann: „Wir haben manche Schüler, die das häusliche Lernen gut hinbekommen. Bei einigen gerät aber der ganze Tagesrhythmus durcheinander.“

Darum biete man auch Einzelbetreuung an. Einmal pro Woche können die Schüler in das Förderzentrum, bekommen dort die Aufgaben erklärt. "Es ist wichtig, dass sie eine Rückmeldung erhalten, damit sie auch motiviert sind", sagt die Schulleiterin. Ohnehin wünsche sie sich so schnell wie möglich wieder Präsenzunterricht, wenigstens ein Wechselmodell ab Mitte Februar sollte möglich sein. Denn wenn sie aktuell ihre Klasse mit 14 Schülern unterrichte, müsse sie alles 14 mal erklären. Videokonferenzen sind wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen kaum denkbar.

Computer werfen neue Fragen auf

Normalen Unterricht gebe es bislang keinen, weil in diesem Jahr keine Schüler einen qualifizierten Hauptschulabschluss anstreben. Zur Notbetreuung sind von den 55 Schülern zwischen fünf und sechs Kindern pro Tag anwesend. Bei besonderem sonderpädagogischem Förderbedarf sei das auch nach der sechsten Klasse möglich. Das werde auch genutzt, etwa bei Autisten, die dieser Form der Struktur bedürfen.

Ähnlich sieht es am Förderzentrum „Erich Kästner“ in Altenburg aus, wo am Montag vergangener Woche bereits 90 Computer eintrafen. Die liegen aber noch originalverpackt in der Schule, wie die stellvertretende Schulleiterin Mandy Schwarz erklärt. Denn sie sind noch nicht inventarisiert, zudem mussten die Leihverträge überarbeitet werden. Danach wird die Schule einen Plan ausarbeiten, damit nicht alle Eltern gleichzeitig zur Abholung kommen.

Kontakte und Struktur fehlen stark

Lediglich zwei Neuntklässler, die auf ihren Schulabschluss hinarbeiten, dürfen seit voriger Woche wieder unterrichtet werden. Etwa acht Kinder nutzen die Notbetreuung, in zwei Gruppen geteilt. Für die übrigen Schüler werden die Wochenaufgaben ausgedruckt und im Eingangsbereich zur Abholung ausgelegt. Einige Schüler kämen sonst zu gar nichts, vermutet Schwarz. Denn diese entstammen mitunter bildungsfernen Millieus. Zudem sei fraglich, ob überhaupt alle Elternhäuser über einen Internetanschluss und Drucker verfügen. Eine Einweisung in die Bedienung der Laptops könne ebenfalls nicht stattfinden. "Es sind Fragen über Fragen, die sich da ergeben“, so Schwarz.

Ansonsten halten die Lehrer telefonisch Kontakt zu ihren Schützlingen, um zu erfahren, wie es ihnen gehe und was sie brauchen. "Viele wollen einfach nur quatschen. Die Situation ist ja nicht nur für uns hart, die Kinder trifft es oftmals viel härter", so Mandy Schwarz. Der Schulbesuch sei oftmals die einzige Größe, die dem Tagesablauf der Kinder Struktur verleihe. "Das ist ganz schön tragisch", so Schwarz.