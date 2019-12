Fort Transit gestohlen - Einbrecher in Schule und Kegelbahn

Einbrecher in Schule

Freitagabend betraten unbekannte Täter im Zeitraum von 18.45 Uhr bis 19 Uhr eine Schule in der Straße der Einheit und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Ein Zeuge wurde auf den Einbruch aufmerksam und eilte herbei. Dies bemerkten der oder die Täter und flüchteten ohne Beutegut in unbekannte Richtung. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Einbrecher nicht gefasst werden. Es werden von der Polizei Zeugen gesucht, welche Angaben zur Tat bzw. den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die Altenburger Polizei zu wenden.

Gewaltsam in Kegelbahn eingedrungen

Eine Kegelbahn im Meuselwitzer Ortsteil Bünauroda war in der Zeit von 19. zum 20. Dezember Ziel unbekannter Täter. Diese drangen Tatzeit gewaltsam ein und stahlen dort neben Elektronikartikel zusätzlich noch fünf Kästen Bier. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Altenburger Polizei nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Tel. 03447 / 4710.

Ford Transit gestohlen

Im Zeitraum vom 19. zum 20. Dezember drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Agrargenossenschaft im Ortsteil Gieba ein. Aus der Werkstatt der Agrargenossenschaft stahlen die Täter einen abgestellten Ford Transit mit Altenburger Kennzeichen. Die Polizei fragt: Haben Sie auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat, den Täter oder dem Verbleib des Ford Transit geben? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 bzw. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) entgegen.