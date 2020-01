Altenburg. Die Ruine eines Sägewerks im Altenburger Land wollte ein Mann fotografieren. Was eigentlich als Lost-places-Fotografie geplant war, endete schlimm.

Fotoaufnahmen in Sägewerk-Ruine – Mann stürzt in die Tiefe

Bei Fotoaufnahmen auf dem Gelände eines Sägewerkes in Lehndorf bei Altenburg ist ein Mann vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der 32-Jährige sei durch eine Decke eingebrochen und bei dem Sturz erheblich verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Den Angaben zufolge hatte er sich am Sonntag gemeinsam mit drei anderen Personen unberechtigt Zugang zu einer eingezäunten Ruine verschafft, um zu fotografieren.

Er kam ins Krankenhaus, die Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich, sagte eine Polizeisprecherin. Gegen den Verletzten und seine Begleiter wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

