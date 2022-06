Das Team Heiße Eisen des Meuselwitzer Gusswerkes sticht in See.

Fotogen auf dem Haselbacher See bei Wintersdorf

Wintersdorf. Aqua Fun Wintersdorf lädt zum 16. Drachenbootfestival. Elf Paddlerteams starten in die Fluten

Der Aqua Fun Wintersdorf unter Leitung von Christian Kotthoff veranstaltete jetzt sein 16. Drachenbootrennen mit elf Mannschaften auf dem Haselbacher See.

„Es waren zwar weniger Teams als in den letzten Jahren am Start, aber die Stimmung war dennoch großartig, und wir hoffen, 2023 wieder mehr Teams begrüßen zu dürfen“, so Kotthoff.

Das Rennen fand mit zwei Teams in der Klasse Fun, mit neun Teams mit mindestens sechs Frauen am Paddel in der Klasse Mixed Fun und das Marathonrennen über 500 Meter mit fünf Booten statt. Alle elf Teams paddelten dreimal über die 250-Meter-Distanz. Die zwei besten Zeiten wurden gewertet.

Die Trommler, also die Paddelschlag-Taktgeber, erruderten indes im zusätzlichen Spezialwettbewerb am Ruderergometer Punkte.

„Immer wieder ein Schaugenuss, wenn die ursprünglich aus China stammenden langen Drachenboote in See stechen“, sagte Thomas Ergner aus Erfurt und griff sofort zur Kamera.

„Ich bin zum ersten Mal dabei, werde aber auf alle Fälle per Trommelschlag meine Paddler im kraftvollen Gleichtakt halten“, versicherte die Heiße-Eisen-Schlagfrau Anne Steinert, die im Bug Platz nahm. Und schon trieben Die Heißen Eisen um Teamcaptain Björn Arnold und Paddler Felix Funke ihr Drachenboot kräftig aus dem Hafen.

Das Meuselwitz Guss-Team gewann in der Kategorie Fun vor dem Team Die Türen Haie der Pax Türen Rositz GmbH. Mit dem ersten Trommelschlag zogen nun auch Paddler Stefan Hillig und Paddlerin Christin Gerth vom Team Roter Drache der Sparkasse Altenburger Land das Stechpaddel kräftig durch das Wasser und trimmten so ihr Wassergefährt auf Tempo. Im Endergebnis erkämpften die „Kreuzottern“ vom Landratsamt in der Klasse Mixed Fun vor den „Jowatinern“ des Jowat-Klebstoffwerkes Zeitz und den Altenburger Paragrafenreitern den ersten Platz.

Der „Rote Drache“ war diesmal leider nicht feuerspeiend genug und landete nur auf dem 4. Platz. Die Plätze 5 bis 9 belegten Team Voestalpine Metalists Schmölln, Paddelkombinat Wintersdorf vom Aqua Fun, Schnauderpiraten, Die Rutschenden Robben und die Skatpiraten der VR Bank Altenburger Land.

Das Marathonrennen über 500 Meter gewannen die Heißen Eisen vor den Kreuzottern, Jowatinern, Paddelkombinat Wintersdorf und den Roten Drachen. Trommlerin Anne Steinert vom Team Heiße Eisen gewann am Ruderergometer den Wettbewerb der Taktschläger.

„Mann, war das Rennen spannend. An sich wollten wir nur den wunderschön rundum bewaldeten großen Haselbacher See besuchen“, freute sich Mario Weiß aus Meerane, der mit seiner Frau Yvonne mit dem Fahrrad aus Meerane anreiste.