Fragen über Fragen

Jana Borath über Chaos und Endspurt

Was für ein Chaos um die Impfstelle in Schmölln. Nicht, weil das Landratsamt in Altenburg dessen Schließung vom 23. auf den 14. Dezember vorverlegte. Fehler passieren. Chaotisch ist indes die Kommunikation der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT).

Am Dienstag machten die Impfstellen-Verwalter in Weimar endlich die Personalrechnung für Schmölln auf und gewährte einen Blick ins Mangel-Desaster. Das Mini-Team dort – vermutlich inzwischen total ausgelaugt – geht von Bord. Was ihm niemand verübeln kann. Schließlich kündigte die KVT schon im September dieses Jahres die Schließungen aller Impfstellen und -zentren thüringenweit zum 31. Dezember 2021 an. Wohl nicht umsonst heißt es auf impfen-thueringen.de seit Wochen dann auch „Danke fürs Impfen. Endspurt“.

Wenn das tatsächlich so passieren soll, seien an dieser Stelle schonmal einige Frage erlaubt: Wo bitte und von wem wird ab 1. Januar 2022 überhaupt noch corona-schutzgeimpft und -geboostert im Freistaat und wann erfährt das die geneigte Öffentlichkeit, um wenigstens ein bisschen zu planen? Laufen zum Jahresende nicht nur Beschäftigungsverhältnisse, sondern auch Mietverträge aus?