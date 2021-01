Fragen zur Impfstelle Schmölln beantwortet Kassenärztliche Vereinigung

Schmölln/Altenburg. Das Klinikum Altenburger Land erreichen aktuell viele Fragen zur Impfstelle in Schmölln. Die Impfstelle befindet sich im Erdgeschoss des Hauses 3 des Klinikbereiches in Schmölln. Betreiber ist die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Abläufe rund um das Impfen in Schmölln unter der

Telefonnummer 03643/4 95 04 90 oder unter www.impfen-thueringen.de.

Im Klinikum Altenburger Land können Fragen rund um das Thema Impfung in der Impfstelle nicht beantwortet beziehungsweise Impftermine nicht vergeben werden. red