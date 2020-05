Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau tritt Schaufenster ein - Fremden Wohnanhänger genutzt - zwei Simsons gestohlen

Frau tritt Schaufenster ein

Als eine Zeugin Mittwochabend gegen 23.35 Uhr bemerkte, wie eine junge Frau so lange mit dem Fuß gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes auf dem Weibermarkt in Altenburg trat, bis diese zersprang, informierte sie die Polizei. Diese leitete unverzüglich die Fahndung nach der flüchtigen Täterin und ihrer Begleiter ein. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnten sowohl die Flüchtige, eine 29-Jährige polizeibekannte Frau, und ihre beiden Begleiter, eine 21-Jährige und ein 25-Jähriger, schließlich gestellt werden. Warum die junge Frau die Scheibe eintrat, weiß laut Polizei scheinbar nur sie allein.

Fremden Wohnanhänger genutzt

Nachdem ein 35-jähriger Mann in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch zwei Garagen in der Zeitzer Straße in Altenburg aufgebrochen hatte und Arbeitsgeräte von der einen Garage in die andere verlagerte, drang er in eine unverschlossene Scheune ein und öffnete einen Wohnanhänger gewaltsam. In diesem Anhänger brach der Mann ein. Gegen ihn wurden Anzeigen erstattet.

Zwei Mopeds gestohlen

In ein umfriedetes Gelände in Altenburg verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag, gegen 22 Uhr, und Mittwoch, gegen 6.20 Uhr, Zutritt, indem der Maschendrahtzaun durchtrennt wurde. Von diesem entwendeten der oder die Täter zwei Simson-Mopeds, welche mit Schlössern gesichert waren. An beiden Mopeds waren gültige Versicherungskennzeichen angebracht.

Die Polizei ermittelt zum Diebstahl und sucht Zeugen zur Tat oder dem Verbleib der Mopeds. Hinweise richten diese bitte an die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-4710.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Ostthüringen