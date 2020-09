Freiluftgalerie in Schmölln geplant

Kirchgemeinden und Einrichtungen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) beteiligen sich an der bundesweiten Interkulturellen Woche vom 27. September bis 4. Oktober. Unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ gehören unter anderem Konzerte, Gottesdienste, Friedensgebete, Feste, Workshops, Film- und Theateraufführungen sowie Vorträge zum Programm.

Bis zum 25. Oktober sind die Arbeiten zu sehen

In Schmölln haben die Mitarbeiter des Diakonats des Evangelischen Kirchenkreises eine Outdoor-Galerie zum Fest der Deutschen Einheit als Alternative zum traditionellen Integrativen Straßenfest organisiert. In der Gartenstraße befinden sich mehrere Einrichtungen, die für Integration zuständig sind. Mit ihnen und anderen Partnern wird die Galerie gestaltet: Über 30 Meter weit hängen acht große Banner mit Kunstwerken, die in verschiedenen Häusern und Kursen entstanden sind. Die Galerie ist bis zum 25. Oktober zu besichtigen. Die Eröffnung erfolgt am 4. Oktober um 15 Uhr. Im Anschluss findet ein Kleeblatt-Konzert des Kabaretts Wirsing statt, unter anderem mit Liedern von Gerhard Gundermann.

Weitere Informationen im Internet: www.interkulturellewoche.de