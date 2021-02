Nicole Rayer und ihre beiden Töchterchen Lea-Sophie (2) und Josefine (1) genießen am Mittwoch, 24. Februar 2021, die warme Frühlingssonne in Schmölln.

Schmölln. Nicole Rayer und ihre beiden Töchterchen Lea-Sophie (2) und Josefine (1) genießen am Mittwoch, 24. Februar 2021, die warme Frühlingssonne in Schmölln. Die Drei spielen ausgelassen auf dem Kinderspielplatz am Beethovenplatz. Nicole Rayer lebt mit ihrer Familie in der Heimstätte. Gern und oft spaziert sie mit ihren Kindern ins Stadtzentrum, um die Kinderspielplätze zu besuchen.