Das Museum Burg Posterstein steht mit seiner #Schlössersafari, die im Februar 2019 mit einer Sonderausstellung startete und seitdem virtuell weitergeführt wird, auf der Shortlist für den DigAMus-Award 2020. Dieser Preis wird erstmals für die besten Digital-Projekte in Museen vergeben.

Aus 129 eingereichten Projekten aus ganz Deutschland schaffte es das analog-digitale Vernetzungsprojekt #Schlössersafari auf die Shortlist für den Sonderpreis für Projekte mit kleinem Budget. Ob Posterstein gewinnt, wird am Donnerstag, dem 22. Oktober, feststehen.

Investition in Barrierefreiheit – auf der Internetseite des Museums

Bereits seit Jahren gilt das Museum affin in Sachen Internet, aktuell unterstreicht es dies ein weiteres Mal. Denn Burg Posterstein wird barrierefrei – und zwar auf der Museums-Webseite. Dafür werden gerade Videos gedreht in Gebärden- und mit leichter Sprache. Insgesamt entstehen sieben Kurzfilme, produziert werden sie von den Firmen Spectrum 11, Skarabee und „Leicht gesagt“ in München, Köln und Marschweiler.

Die Videos werden alle etwa drei Minuten lang und sollen sowohl auf der Webseite als auch für eine Tour durchs Haus verwendet werden. Die Videos vermitteln das Wichtigste unter anderem über das Museum Burg Posterstein sowie über seine Schwerpunkte. Burgherr Pflugk auf Posterstein, die Herzogin von Kurland und die Familienausstellung „Die Kinderburg“ finden Berücksichtigung. Auch Wissenswertes über Hans Wilhelm von Thümmel und die 1000-jährige Eiche Nöbdenitz, Anton Goering, Altenburger Bauern und Friedrich Mascher sowie Ausführliches über die Postersteiner Burggeschichte werden übersetzt.

Förderprogramm der Bundesregierung genutzt

Möglich wird das durch ein Förderprogramm vom Bund, welches sich an Kultur und Medien richtet und sie fit machen soll für solche Herausforderungen, wie sie die Corona-Pandemie den Kultureinrichtungen 2020 beschert.

Rund 21.000 Euro kann das Museum Burg Posterstein dafür ausgeben, 2000 Euro bringt das Haus als Eigenanteil auf. Zum einen werden damit Ausgaben finanziert, die das Museum durch die Coronapandemie zusätzlich in diesem Jahr hatte. Beispielsweise für Spender mit Desinfektionsmittel, für Absperrungen, für das gesamte Leitsystem, das aktuell unter Pandemiebedingungen und mit besonderem Hygieneschutz durch das Haus führt. „All das hatten wir ja nicht vorrätig", erläutert Museumsleiter Klaus Hofmann.

Zum anderen bauen die Postersteiner eine Infrastruktur auf, die digitale und barrierefreie Besucherführungen ermöglicht. Sowohl auf der Webseite des Museums als auch im Museum selbst. „Denn“, so Hofmann weiter, „persönliche Führungen durch unsere Mitarbeiter in den Dauer- und Sonderausstellungen sind seit der Corona-Pandemie nicht möglich.“

Die Postersteiner legen den Schwerpunkt deshalb auf eine barrierefreie Webseite. „Es entstehen eigene Rubriken in Gebärdensprache und in leichter Sprache“, erläutert Museumsmitarbeiterin Marlene Hofmann. Mehrfach habe man die Konzeption dafür überarbeitet und sich dann für die Auftragsvergabe an die drei Experten-Agenturen entschieden.

Angelegt sind die Videos so, dass sie sowohl auf der Internetseite laufen als auch als Führungen im Museum genutzt werden können. Nötig dafür sei lediglich das eigene Handy, mit dem man durch die sieben Videos geleitet werde, erläutert Marlene Hofmann. Die Flyer mit den Zugangsdaten dafür werden an der Museumskasse ausgegeben.

„Für uns“, ergänzt Klaus Hofmann, „ist das ein wichtiger Schritt. Wir wollen noch mehr Zielgruppen in unser Museumsleben einbeziehen. Mit der Investition jetzt schaffen wir eine gute Basis dafür.“

Alle Videos werden noch 2020 fertig sein, denn die Aufträge müssen zum Jahresende beim Fördermittelgeber abgerechnet werden.