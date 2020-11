Futura Altenburg möchte nicht nur Flüchtlingskinder fördern

Die Jahre 2015 und 2016 sind als Flüchtlingsjahre in die Geschichte eingegangen. Seit dieser Zeit ist es vielen Menschen mit Flüchtlingsstatus ermöglicht worden, die deutsche Sprache zu erlernen. Gerade für Kinder und Jugendliche ist das eine dringende Notwendigkeit, um sich in der neuen Gesellschaft zurechtzufinden. Die Coronazeit überdeckt derzeit viele Themen, die weiterhin relevant sind. Denn auch jetzt bleibt die Integrationsarbeit und Sprachförderung mit Chancen, aber auch vielen Herausforderungen verbunden.

Futura möchte Flüchtlinge fördern

In einem kleinen, ehemaligen Ladenlokal in der Wallstraße 28, nun der Aktionsraum von Futura, versammelt sich jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr eine kleine Gruppe Wissbegieriger. Mit rosafarbenen Lernkärtchen wiederholen die Kinder in der Deutschnachhilfe bei Ivy Bieber das bisher Gelernte. Bieber war von 2015 bis 2018 Integrationsmanagerin im Landratsamt Altenburger Land. Im Juli 2018 gründet sie das Projekt Integratives Zentrum, das vom Freistaat Thüringen und der Stadt Altenburg unterstützt wird. Der Vereinszweck von Futura, das Integrationsbündnis Altenburger Land, sei allgemein die Förderung für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene.

Fehlende Deutschkenntnisse erschweren Unterricht

Nachdem mit den Lernkarteien fleißig geübt wurde, schreiben die Schüler vom Grundschulalter bis zur Abschlussklasse ihre Namen an die Tafel und stellen sich vor. „Wir haben alle festgestellt, dass wir Mathe mehr mögen als Deutsch“, sagt Ivy Bieber scherzhaft. Heba aus der Grundschule Martin Luther Altenburg freut sich, dass sie hier im Deutschkurs üben kann: „Bei mir ist Deutsch schwierig. Ich verstehe die Lehrerin nicht so gut.“ Der Viertklässlerin geht es wie vielen Kindern, die Deutsch erst erlernen müssen. Sie haben allein schon deswegen einen Nachteil, da sie dem Unterricht nicht immer folgen könnten, wie auch Eyas von der Reichbachschule Altenburg: „Ich verstehe auch nicht immer alles.“

Deutschförderung sei ein organisatorisches Problem

Ilona Jurk unterrichtet Deutsch und Geschichte an der Regelschule Am Eichberg in Schmölln. Sie kennt die Problematik vieler Flüchtlingskinder. Es gäbe zwar einen speziellen Deutschförderunterricht, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), doch sei dieser nicht nachhaltig genug: „Meine Kolleginnen kämpfen teilweise um jede Stunde. Die DaZ-Kurse finden stellenweise auch während der regulären Unterrichtszeit statt.“ So müssten Schüler, die eine Nachhilfe brauchen, oftmals aus dem normalen Unterricht geholt werden. Ein weiteres Problem seien die großen Lernunterschiede zwischen den Klassen. In den DaZ-Klassen seien Schüler von der fünften bis zur neunten Klasse, was das Lernen erschwere, erklärt Jurk: „Es lässt sich organisatorisch nicht anders machen, denn die Zeit am Nachmittag ist auch begrenzt.“

Sitzenbleiben aufgrund fehlender Deutschkenntnisse

Der 18-jährige Mahmoud Akil erklärt, wie schwer es für viele Flüchtlingskinder ist, in Deutschland zu lernen. So kämen sie gleich in die Schule, ohne dass sie dem Unterricht folgen könnten. Mahmoud musste die Klasse auch schon wiederholen. Derzeit ist er auf der Berufsschule Johann-Friedrich-Pierer für ein berufsvorbereitendes Jahr: „Ich möchte einmal Friseur werden.“ Jurk betont ein auffälliges Problem, das an Schulen vorherrsche: „Es wird auch hingenommen, dass die Schüler dann einfach wiederholen müssen.“

Schulungen in deutschem Recht für Eltern angeboten

Durch verschiedene Lernspiele können sich die Kinder und Jugendlichen bei Ivy Bieber ausprobieren und so spielerisch Deutsch lernen: „Die Kinder haben es selbst eingeführt, dass geklatscht wird, wenn jemand etwas richtig macht.“ Auch Ivy Bieber sieht ein Problem in den unterschiedlichen Altersgruppen: „Es wäre besser, einen Förderunterricht anzubieten, der auf die Schulen zugeschnitten ist.“ Hierbei müssten die Schulen ihre entsprechenden Bedarfe angeben. Derzeit gäbe es schon eine Kooperation mit der Regelschule Dietrich Bonhoeffer Altenburg, wobei auch Schulungen beispielsweise zum deutschen Rechtssystem für die Eltern Geflüchteter angeboten würden.

Offen für Kinder jeglicher Herkunft

Für Ivy Bieber ist es entscheidend, dass für Förderprojekte alle Beteiligten miteinbezogen würden. So stünden die Nachhilfekurse von Futura generell für alle Schüler mit Förderbedarf offen, egal ob bulgarischer oder deutscher Herkunft: „Wir erklären uns erstmal für alle zuständig.“ Zusammen mit Dana Kempe und Akef Otari versucht sie eine nachhaltige Integrationsarbeit, so zum Beispiel im Altenburger Stadtteil Südost zu leisten: „Wir nehmen uns der Probleme und der Leute an, die sie betreffen.“