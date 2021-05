Gedenken am Tag der Befreiung im Schmöllner Stadtpark

Schmölln. Landrat Uwe Melzer und Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade legen gemeinsam Kranz nieder.

Am Samstag, 8. Mai, legten Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) und Landrat Uwe Melzer (CDU) einen Kranz am Gedenkstein im Schmöllner Stadtpark nieder, um an das Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 zu erinnern. Schrade betonte dabei auch die Würdigung des 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Uwe Melzer: „Auch wenn in der Welt viel Unheil geschieht, so ist der 8. Mai doch der Tag, seit dem in Deutschland kein Krieg mehr ist. Wir tun alles, dass dies so bleibt und möchten weiter dazu beitragen, dass die Welt friedlicher wird.“ Mit dabei bei diesem Gedenken am Samstag in Schmölln waren außerdem Landtagsabgeordnete Ute Lukasch und Klaus Hübschmann als 2. Beigeordneter des Schmöllner Bürgermeisters (beide Die Linke).