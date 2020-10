Heute geht es in unserer historischen Reihe um die Löbichauer Hainmühle und den dortigen Teich:

1694 begann der Rittergutsbesitzer Hans Haubold von Einsiedel auf dem Grund und Boden des Rittergutes Löbichau eine neue Wassermühle zu bauen. Bisher hatte nämlich in trockenen Zeiten sein Getreide mitunter drei Wochen in den Mühlen von Kleinstechau oder Großstechau gelegen, ohne dass es gemahlen werden konnte. Er befürchtete, es könne dabei Schaden nehmen. Wenn er nicht eine eigene Mühle baue, sei er gezwungen, außer Landes mahlen zu lassen.

Erstes Gebäude steht 1694

Einsiedel holte Arbeitsleute aus seinem Hauptsitz in Wolkenburg, die „mit aller Gewald“ zu Werke gingen. Im Sommer 1694 war das erste Gebäude errichtet. Die Beerwalder Sprotte ließ er anstauen und den Bachlauf ändern. Er leitete das Mahlwasser in seinen oberen Hellerteich. Aus diesem und dem später so genannten Hainmühlenteich wollte er mahlen. Der Hellerteich befand sich zwischen der nordöstlichen Ecke des Rittergutes und dem Hainmühlenteich, dort, wo sich heute eine Grünfläche erstreckt. Der Teich bildete das Staubecken, ein Wehr gab es nicht.

Beschwerde wegen des Baus

Gegen den Bau beschwerte sich der Müller Hanß Frommelt aus Kleinstechau beim Herzog. Er befürchtete, die neue Mühle werde ihm Mahlgäste entziehen und sein Geschäft verderben. Deshalb bat er um ein Verbot des Baus. Der Rittergutsbesitzer erwiderte, er baue eine Mühle mit nur einem Gang und wolle sie mit dem Teichwasser betreiben. Das Wasser käme teils aus einem von Beerwalde herfließenden „Bächelgen“, teils von Brunnen- und Röhrenwasser. Daher könne er es nach Belieben gebrauchen. Den Bau erachtete er zur Beförderung seines Hauswesens als erforderlich, denn die anderen Mühlen wären besonders im Sommer nicht ausreichend.

Die Herzogliche Regierung lud beide Kontrahenten vor. Von Einsiedel ließ sich durch einen Rechtsanwalt vertreten. Dieser versuchte, Frommelt mit der Dauer und den Kosten des Prozesses zu verschrecken. Doch der Müller erhielt Unterstützung von seinen Berufskollegen, den Müllern Hans Bankwitz aus Schloßig und Christoph Thielemann aus Untschen. Sie schlossen sich der Klage an.

Von Einsiedel argumentierte, der Abfluss seines Privat-Bächleins gehe wieder in die Sprotte, an der Frommelts Mühle lag. Daher entziehe er ihm das Wasser nicht. Ohnehin könne er nur dann mahlen, wenn die Teiche vollgesammelt seien, weil der Bach nur wenig Wasser führe. Der Rittergutsbesitzer holte beim Schöppenstuhl in Leipzig ein Informat-Urteil ein, welches seine Meinung stützte. Die Landesregierung schloss sich dem an. Der Mühlenbau wurde nicht verboten.

Blatt wendet sich

Die Mühle verpachtete das Rittergut an Michael Schütze, den „Müller im Hayne“. 13 Jahre später hatte sich das Blatt gewendet. Der bisherige Kleinstechauer Müller Hanß Frommelt hatte die Großstechauer Bergmühle erworben; seine Kleinstechauer Mühle hatte er zunächst verpachtet und später verkauft. So war er zu Geld gekommen. 1707 erwarb er auch die Hainmühle, deren Errichtung er einst bekämpft hatte. Es wurde ein Mahl-Pfahl in den oberen Teich oder Wall gestoßen, nach dem er sich zu richten hatte. Der Pfahl zeigte an, bis zu welchem Wasserstand er das Wasser ableiten beziehungsweise abmahlen durfte. Sollte er dem zuwider handeln, wurde eine Strafe festgesetzt.

Mehl muss gegeben werden

Entgegen der Gepflogenheiten hatte er zudem der Herrschaft von einem gestrichenen Scheffel geliefertem Getreide (146,5 l) fünf gehäufte Sipmaß (183 l) Mehl zu geben. Beim Malzmahlen erhielt er pro Scheffel einen Groschen und konnte einen Stein (10,3 kg) Malz behalten. An den Pfarrer hatte er jährlich zwei Brote abzuliefern. Das Rittergut verpflichtete sich, den oberen und unteren Teich alle zwei Jahre zu schlämmen, was der Käufer zu dulden hatte. Für den Fall, dass bei einer Wasserflut Bach und Mühlgraben so zugeschwemmt würde, dass die Mühle nicht in Gang käme, verpflichtete sich die Herrschaft, die Hälfte der erforderlichen Kosten für die Beräumung zu übernehmen oder auf der Seite des wilden Bachs nach der Mühle zu einen Damm zu errichten.

Sie versprach dem neuen Müller auch Beistand gegen den Nachbarn wegen des Überfahrtsrechts und gegen die Gemeinde wegen der Gemeindelasten wie Botenlaufen und Militäreinquartierung.

Eis des Teiches für Brauerei

Im Winter wurde das Eis des Teiches „geerntet“ und im Eiskeller im Hain für die Brauerei des Rittergutes eingelagert.

Der untere Teich bereitete dem Müller bald einiges Kopfzerbrechen, weil er sich immer mehr an den oberen annäherte und 1708 das Wasser in einer Woche drei Mal durchbrach. wird fortgesetzt