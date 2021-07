Geheimnisvolles an der Bockwindmühle Lumpzig

Altenburg/Gera. Die Zuschauer erwartet auf den Bühnen in Altenburg und Gera in den nächsten Tagen ein buntes Programm.

Tango, Kabarett, Mystery-Musical – auf den Bühnen in Altenburg und Gera wird in den kommenden Tagen ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Altenburg und Gera

Das Konzert „Tango Nuevo“ mit Werken von Astor Piazzolla ist am Freitag, 23. Juli, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg und am Sonntag, 25. Juli, um 18 Uhr vor der Bühne am Park Gera zu erleben.

Als Solist am Bandoneon tritt der international gefragte Interpret Lothar Hensel zusammen mit dem Philharmonischen Orchester Altenburg Gera unter der Leitung von Generalmusikdirektor Ruben Gazarian auf.

Von dem Argentinier Astor Piazzolla (1921-1992) erklingen „El Choclo“, „Adiós Nonino“, die Suite „Ein Argentinier in Paris“ und „Die vier Jahreszeiten“.

Einen Querschnitt aus seinem Repertoire präsentiert das Thüringer Staatsballett mit dem Programm „TanzLust“ nun letztmalig am Freitag, 23. Juli, und am Samstag, 24. Juli jeweils um 19.30 Uhr vor der Bühne am Park Gera und am Sonntag, 25. Juli um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg.

Ob schwungvolle Soli, ausdrucksstarke Duette oder kraftvolle Gruppenkonstellationen – mal lyrisch verträumt, mal temporeich dynamisch oder sogar humorvoll – aus heißen Rhythmen, eingängigen Melodien und funkensprühenden Bewegungen entsteht ein tanzlustiges Spektakel.

Altenburg

Das Mystery-Musicals „Krabat“ von Manuel Kressin (Text, Inszenierung) und Olav Kröger (Musik) wird am Freitag, 23. Juli, am Samstag, 24. Juli, sowie am Sonntag, 25. Juli, jeweils um 21 Uhr an der Bockwindmühle Lumpzig aufgeführt. Gegebenenfalls sind noch Restkarten an den Abendkassen verfügbar.

Am Samstag, 24. Juli, um 19.30 Uhr präsentieren Mandy Partzsch und Erik Lehmann im Theaterzelt Altenburg ihr Kabarettprogramm „Paarshit – Jeder kriegt, wen er verdient“.

Mit Lust und Charme sezieren sie alle Klischees und Vorurteile, die der Krampf der Geschlechter zu bieten hat. Vom Brautstrauß zum Rosenkrieg – und das an einem einzigen Abend.

Gera

Der Opernchor Gera feiert sein über 100-jähriges Bestehen mit Jubiläumskonzerten am Samstag, 24. Juli, und Sonntag, 25. Juli, jeweils um 11 Uhr vor der Bühne am Park.

Chordirektor Gerald Krammer dirigiert und moderiert das festliche Programm mit Werken aus Oper, Operette, Musical und Konzertchören von Wolfgang Amadeus Mozart, Otto Nicolai, Carl Orff, Frederick Loewe. Dabei stellen die heute 21 Mitglieder des Opernchors die enorme Bandbreite ihres Könnens unter Beweis.

Am Klavier spielt dazu Yury Ilinov.

Karten für alle Vorstellungen bis 29. August sind im Vorverkauf an den Theaterkassen Gera und Altenburg, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60 sowie online über www.theater-altenburg-gera.de erhältlich.

Kassenöffnung und Einlass erfolgen 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.