Zum Denkmaltag wurde in Nöbdenitz "gethümmelt".

Geheimrat Thümmel plaudert in Nöbdenitz

Frank Wunderlich alias Minister und Geheimrat Hans Wilhelm von Thümmel unterhielt zum Tag des offenen Denkmals am 13. September auf amüsante Art und Weise seine Zuhörer in Nöbdenitz. Es ging um „die Ahndung des Verbrechens der fleischlichen Lust und der Kindtötung“. Was sich nach schwerer Kost anhört, entpuppte sich als äußerst unterhaltsamer Vortrag.