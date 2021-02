Gehöft von 1832 in Mumsdorf verbirgt ein noch viel älteres Geheimnis

Hier lässt sich ein gemütlicher Abend in altem Flair verbringen: Maik Sterzenbach sitzt mit seinen beiden Labrador-Hunden in seiner urigen Bohlenstube. Antikmöbel ergänzen das Bild des behaglichen Wohnzimmers. Dabei war der Bauernhof im Meuselwitzer Ortsteil Mumsdorf nicht immer in diesem gepflegten Zustand gewesen. Häufige Besitzerwechsel nach der Wende führten zur zunehmenden Verwahrlosung des denkmalgeschützten Hofes.