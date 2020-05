Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gehwege in Altenburg werden erneuert

Einige Gehwegen im Stadtgebiet Altenburg werden erneuert. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Mitarbeiter des Referats Stadtwirtschaft sind im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um Gehwege auszubessern, teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. So wurden in den vergangenen Tagen Stolperfallen beispielsweise in der Siegfried-Flack-Straße in Altenburg-Nord beseitigt.

In der Birkenstraße wird aktuell der Gehweg abschnittsweise im Bereich vor den Wohnhäusern mit den Hausnummern 3 bis 7 instand gesetzt. Zuvor ist bereits ein Abschnitt entlang der Parkplätze in Richtung Eschenstraße erneuert worden. Als nächstes wird der Abschnitt Richtung Platanenstraße gemacht. Darüber hinaus hat eine Firma im Auftrag der Stadt auf Straßenabschnitten in der Geraer Straße sowie der Leipziger Straße Oberflächen-Sanierungen durchgeführt.

Holzbohlen an dem in die Jahregekommenen Bauwerk gewechselt

Eine weitere gute Nachricht für Fußgänger: Die Abkürzung von der Frauenfelsstraße zur Wallstraße ist wieder nutzbar. Die Arbeiten an der Brücke sind abgeschlossen. An dem in die Jahre gekommenen Bauwerk wurden die Holzbohlen gewechselt. Zudem wurde die Unterkonstruktion aus Stahl gesäubert und ein Korrosionsschutzanstrich vorgenommen.

Im Übergangsbereich fanden Pflasterarbeiten durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs statt. Schließlich wurden Belag und Geländer durch eine ortsansässige Zimmerei montiert. Die Kosten für die Arbeiten an der Fußgängerbrücke summieren sich voraussichtlich auf 13.000 Euro.