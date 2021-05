Geld aus Gießkannen

Landratsamt und Kommunen zankten sich am Mittwoch fast wie die Kesselflicker, um vom 1,2 Millionen Euro großen Coronahilfe-Kuchen fürs Altenburger Land etwas abzubekommen. Jedenfalls bot der Nachtragshaushalt den Anlass für den einen oder anderen Abgeordneten, im Kreistag verbal aufzudrehen. Vermutlich kompensiert man so kontaktarme Zeiten auf politischen Bühnen.

An der Realität ändert das aber nichts. Die 1,2 Millionen Extra-Euro im Kreisetat sind ausgegeben. Allerdings nicht, um die Kreisumlage für Städte und Gemeinden zu senken.

Die können weiter sehen, wie sie den Laden mit auf Kante genähter Kasse am Laufen halten. Es sei denn, Vater Staat öffnet eines seiner Geldsäckchen. Beispielsweise in Form des Förderprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

Aus dem wird jetzt das gebeutelte Tatami mit Geld benetzt. Knapp 900.000 Euro gibt’s für die Hallenbadsanierung. Schön. Und so überraschend. Rechnet man die Einnahmeausfälle der Freizeiteinrichtung durch zwei Lockdowns in nur 14 Monaten dagegen, kommt Tatami sogar ungefähr bei Null raus.

Im Geldregen steht das Lindenau-Museum. Nach den 48 Millionen Euro aus Berlin und Erfurt für die überfällige Sanierung schiebt der Bund 14 Millionen Euro nach. Für welche Projekte das Haus die Kohle bis 2027 ausgeben will – trotz umfangreicher Bauarbeiten bis 2026 und aktuell sehr unklarer Veranstaltungs-und Öffnungsprognosen – erläuterte am Mittwoch Museumschef Roland Krischke im Kreistag. Ein 14-Minuten-Vortrag für 14 Millionen Euro. Manch Ehrenamtspolitiker musste da vielleicht an Gießkannen denken.