Geld für Musik, Stiftungsarbeit und den Inselzoo

Schmölln/Altenburg. Jetzt konnten die Erlöse aus der Lions-Adventskalenderaktion 2020 an ihre Empfänger übergeben werden und damit drei mal 3333 Euro. Einer der Schecks ging an die Musikschulen in Altenburg und Schmölln und insbesondere an das Orchester „Da Capo“ Schmölln. Lions-Präsident Andreas Vogel übergab den Scheck an Gabriele Herrmann und Holger Runge (v. l.). Ebenfalls 3333 Euro gehen an die Barbarossa-Stiftung Altenburg zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Weitere 3333 Euro kommen dem Inselzoo Altenburg zu gute. Mit Hilfe dieser Spende sollen dort neue Anschauungstafeln errichtet werden.