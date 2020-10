„Wir wollen so das Familienleben bereichern und für Treffpunkte sorgen, bei denen man gern zusammenkommt“, fasst Unternehmerin Sarah-Ann Orymek die Idee hinter dem mobilen Spielecafé zusammen. Das Altenburger Stadtmensch-Projekt ermöglichte über Fördergelder die Gründung der aus drei Frauen aus Altenburg bestehenden GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts).

Spieleexpertin Sarah-Ann Orymek lud gemeinsam mit ihrer Mutter Gabriele Orymek und Maike Steuer am Sonntag zum ersten Einsatz mit Spielen und Naschen auf den Altenburger Markt ein. Schon nach kurzer Zeit platzierten sich bereits die ersten Spielefreunde aus Gieba sowie die Altenburgerin Jessica Paeschke, um beim kindgerechten Brettspiel „Mein erster Spieleschatz“ feste zu würfeln.

Idee überzeugte die Stadtmenschen

Auch die drei Gründerinnen sind sich im November 2018 das erste Mal beim Spielen begegnet, so erzählen sie. Denn die Orymeks organisieren seit 12 Jahren zusammen auch die Altenburger Spieletage. Maike Steuer hat zweieinhalb Jahre lang ein Café in Leipzig betrieben. „Wir fingen an zu spinnen: Wäre es nicht klasse, zwei solch gesellige Dinge zu kombinieren und als Mobiles Spielecafe im wahrsten Sinne auf die Straße zu bringen“, berichtet Steuer.

Ihr Projekt hatte im Februar mit Abstand die meisten Stimmen erhalten im Ideenwettbewerb „#selbermachen“ der Stadtmensch-Initiative. Somit bekamen sie den Zuschlag für die Fördersumme über 19.000 Euro. Dass es bis zum Start des Spielecafés so lange gedauert hat, erklären die drei Gründerinnen mit behördlichen Problemen. Ursprünglich habe man einen gemeinnützigen Verein gründen wollen. Doch da Spielen nicht als Kulturgut gelte, habe man sich nicht durchsetzen können und schließlich die GbR gegründet.

Auf Anfrage überall zu buchen

Sarah-Ann Orymek wies daraufhin, dass der Aktionsradius des Spielemobils vor allem im Altenburger Land liegen solle, das Gespann aber auf Anfrage auch über Kreis- und Landesgrenzen tourt. „In der Winterzeit werden wir nach Absprache mit den Ortsverwaltungen auch in Schulen oder bei Vereinen und dergleichen agieren“, so Orymek weiter. Zu einem wahren Unterhaltungsschatz, insbesondere im ländlichen Raum, auf Dörfern oder Campingplätzen etwa, wird das Spielmobiltrio mittels Transporter und Imbissanhänger ganz gewiss.

„Wir bieten keine klassische Kinderbespaßung, sondern wollen Mama und Papa mit an den Tisch holen. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem gemeinsamen Spielen in der Familie, wobei wir daneben auch gezielt Erwachsene ansprechen können, falls gewünscht“, sagt Gabriele Orymek. Das Imbissangebot testeten sogleich die Kinder Maximilian und Benjamin aus Schmölln. Deren Mutter Melanie Lenk freute sich, dass ihre beiden Söhne echt viel Spaß am Spielen und Schleckern fanden. Genauso wie Klein-Liara, die gerade am großen Plastesteckspiel „Vier gewinnt“ geschickt loslegte.