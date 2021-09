Generationen in Altenburg im Dialog

Altenburg. Bei einer Gesprächsreihe soll über verschiedene Themen debattiert werden.

Enkel und Großeltern verstehen sich oft besser als Eltern und Kinder. Trotzdem leben sie in verschiedenen Welten. Wie haben die heute Älteren geliebt, geglaubt und gehofft? Und wie tun das Jugendliche heute?

Die in Altenburg gegründete Ökumenische Akademie Gera-Altenburg sucht zu diesen Fragen das Generationengespräch zwischen Alt und Jung. Sie lädt dazu ein für Sonnabend, 18. September, ab 15 Uhr in das „Openlab“ in der Moritzstraße 6. Thema sei „Glaube: Brauchen wir Religion und wenn ja, wozu?“. Dialogpartner seien die ehemalige Landrätin Michaele Sojka (Linke) und Konstantin Quaas, Schüler am Spalatin-Gymnasium.

Hans Mikosch als Moderator

Am nächsten Sonnabend, 25. September, werde ab 16 Uhr im Spalatin-Gymnasium über „Liebe“: Wie wollen wir heute leben und lieben?“ gesprochen. Dialogpartner seien der Pfarrer i. R. Michael Wohlfarth und David Kürschner vom Spalatin-Gymnasium.

Danach werde am Sonnabend, 9. Oktober, ab 15 Uhr im Paul Gust­avushaus zu „Hoffnung“, Was bleibt zu hoffen? Worauf gründet unsere Hoffnung?“ debattiert. Dialogpartner seien hier der ehemalige Oberbürgermeister Johannes Ungvari (CDU) und Robert Pohl vom Spalatin-Gymnasium. Moderator sei stets Hans Mikosch.