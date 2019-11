Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschichten und Orgelmusik bei Adventskonzert auf Schloss

„Felix hol Senf“ – lautet die Aufforderung der Eltern, doch leider ist es kurz vor Ladenschluss am Weihnachtstag und die Geschichte nimmt ihren Lauf…. Diese und andere heitere, besinnliche und nachdenklich stimmende Erzählungen von Reinhard Mey, Erich Kästner, Peter Frankenfeld, Barbara Robinson und anderen wird Schauspieler Frank Sieckel zum traditionellen Adventskonzert im Residenzschloss Altenburg lesen.

Frank Sieckel sollte nach dem Abitur eigentlich Bauwesen studieren, doch meldete er sich an der Theaterhochschule Hans Otto in Leipzig zur Aufnahmeprüfung an, bestand diese und begann 1982 ein vierjähriges Schauspielstudium bei Peter Förster. Durch das Studioverfahren der Hochschule war er ab 1984 schon auf der Bühne des Leipziger Schauspiels zu sehen. Dort spielte er auch in der DDR-Erstaufführung von Aitmatows „Der Tag zieht den Jahrhundertweg“. Nach dem Studium wurde Frank Sieckel Mitglied des Ensembles und wirkte dort in über 50 Inszenierungen mit. Zu seinen wichtigsten Rollen zählten Peachum in Brechts „Dreigroschenoper“, Hitler in Taboris Farce „Mein Kampf“ und Alfred in Horvaths „Geschichten aus dem Wiener Wald“. Heute arbeitet Frank Sieckel freischaffend für Theater, Film und Fernsehen. Daneben ist er als Kabarettist und Autor mit dem Ensemble der Leipziger Pfeffermühle in ganz Deutschland unterwegs. Einem breiten Publikum ist er durch die Rolle des Oberbürgermeisters Herrenbrück in der ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ bekannt. Außerdem spielte er Gastrollen in „Alarm für Cobra 11“, „Tatort“, „SOKO Wismar“ und „Im Namen des Gesetzes“.

„Musik und Prosa zum Advent“ ist das Konzert überschrieben und dementsprechend wird Felix Friedrich am Orgelpositiv dazu stimmungsvolle weihnachtliche Werke von Händel, Beethoven, Mozart, Smetana zu Gehör bringen. Das Konzert findet am Sonnabend, 30. November, 17 Uhr, im Bachsaal des Altenburger Schlosses statt.

Die Konzertkasse öffnet um 16 Uhr. Karten können in der Tourismus-Information Altenburger Land, Markt 17, sowie der Altenburger Tourismus GmbH, Markt 10, erworben werden.