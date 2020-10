Gestiegene Zahl der Neuinfektionen im Altenburger Land

Altenburg. Von gestern zu heute hat sich die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen erneut erhöht. 21 Fälle kamen dazu. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz beträgt damit 126,4 pro 100.000 Einwohner. Nach dem Coronavirusausbruch im Pflegeheim Rositz hatte das Gesundheitsamt in den zurückliegenden Tagen insgesamt 298 Testungen im Heim durchgeführt. Zu den insgesamt 20 infizierten Personen sind keine weiteren hinzugekommen. Auch beim gemischten Chor Altenburg gibt es mit Stand heute keine weitere Infektion. Rund 1100 Personen befinden sich im Landkreis Altenburger Land derzeit in einer vom Gesundheitsamt verordneten Quarantäne. Allein in der Zeit vom 1. bis 29. Oktober hat das Gesundheitsamt 1628 Tests auf das Coronavirus angeordnet. Hinzu kommt eine dem Landratsamt nicht bekannte Anzahl von Tests, die von niedergelassenen Ärzten durchgeführt bzw. veranlasst wurden. Neun Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind derzeit allein mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt.