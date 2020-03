Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gleichberechtigung der Geschlechter ist im Altenburger Land noch lange nicht erreicht

Altenburg. Deutlich kleiner als im Vorjahr fiel in diesem Jahr die Würdigung der ehrenamtlich tätigen Frauen aus dem Landkreis aus. Das lag aber nicht an Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus, sondern an zwei anderen Faktoren: Zum einen fand die Festveranstaltung im Landratsamt statt. Wegen zu hoher Brandschutzauflagen habe man sich gegen die Brauerei entschieden, so Landrat Uwe Melzer (CDU).

Zum anderen war der Termin am Montagnachmittag nicht dazu angetan, ein großes Publikum anzuziehen. Von den 19 gewürdigten Frauen konnten es immerhin 14 einrichten, doch Begleitpersonen kamen nur wenige. Dieses Jahr habe man erstmals das Verfahren geändert, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte Bärbel Müller. Sie habe die Bürgermeister des Landkreises aufgefordert, jeweils eine Person vorzuschlagen. „Mir war wichtig, dass aus jeder Kommune eine Vertreterin dabei ist“, so Müller.

„Frauen ehren, das kann und sollte man jeden Tag tun. Ich gratuliere Ihnen nachträglich und hoffe, dass Sie jeden Tag verwöhnt werden“, so der Landrat einen Tag nach dem Internationalen Frauentag. Auch im Altenburger Land sei die Ungleichheit der Geschlechter leider immer noch ein Thema. „Wir brauchen endlich eine gerechte Entlohnung und faire Chancen für Mann und Frau“, so der Landrat.

„Wieso ist Arbeit am Menschen weniger wert als Arbeit an Maschinen? Da muss sich was ändern“, brachte es Bärbel Müller auf den Punkt. Die Wertschätzung klassischer Frauenberufe, etwa im Pflegebereich, im Handel oder der Gastronomie sei weiterhin gering. Das schlage sich in der Bezahlung nieder und führe neben der Teilzeitbeschäftigung oft dazu, dass Frauen deutlich häufiger von Altersarmut betroffen sind. „Jede Frau, die sich für ihre Familie entscheidet, ist genauso wertzuschätzen. Das ist auch ein Vollzeitberuf“, sagte Müller.

Die Geehrten:

Sieglinde Berger

Sie engagiert sich beim „Gesunden Frühstück“ in der Grund- und Regelschule Insobeum in Rositz. Zudem kassiert sie seit vielen Jahren den Eintritt bei Fußballspielen des SV Rositz.

Brigitte Degen

Sie führt den wöchentlichen Besuchsdienst im Seniorenwohnpark Klausa durch. Dabei übernimmt sie etwa kleine Einkäufe, Hilfestellungen und Seelsorge für jene, Hilfe brauchen.

Karin Engert

In der Begegnungsstätte in Gerstenberg organisiert sie die Veranstaltungen der Volkssolidarität sowie Ausflüge und Tagesfahrten.

Sieglinde Fleischer

Seit über 20 Jahren kümmert sie sich um die Ausstattung der Begegnungsstätte in Lehma und um die Organisation von Veranstaltungen.

Ina Gehl

Sie ist seit vielen Jahren im Vorstand des Sportvereins Löbichau und leitet die Frauensportgruppe in Beerwalde. Bei Seniorenfeiern, Dorf- und Kinderfest übernimmt sie Verantwortung.

Rita Gepner

Egal ob im Feuerwehrverein, bei Dorffesten oder in der Seniorenbetreuung: Sie ist stets an vorderster Stelle für Frohnsdorf im Einsatz. Darüber hinaus war sie 20 Jahre im Seniorenbeirat des Landkreises.

Karin Gentsch-Geist

Sie zählt seit Jahrzehnten zu den aktiven Menschen in Göpfersdorf. Seit 1987 leitet sie den Keramikzirkel des Heimatvereins, war auch am Entstehen und der beeindruckenden Entwicklung der „Galerie Pferdestall“ unmittelbar beteiligt.

Ute Hahn

Sie ist in Nischwitz Verkäuferin im Dorfladen, die gute Seele des Ortes. Für Jeden hat sie ein offenes Ohr, ist immer da, wenn sie gebraucht wird.

Sonja Klein

Seit Jahrzehnten in der Kirchgemeinde Grünberg-Heyersdorf für den baulichen Erhalt von Kirche und Friedhof engagiert. Regelmäßig werden in der Grünberger Kirche kulturell hochwertige Veranstaltungen durchgeführt, die insbesondere ihre Handschrift tragen.

Yvonne Lägel

Sie unterstützt das Jugendblasorchester Lucka, organisiert den Kirchenkreis. Krippenspiel, Orgelkonzerte oder die Aktion Friedenslicht sind ihr zu verdanken.

Dagmar Mühlmann

Sie ist unzertrennbar mit dem Faschingsleben in Starkenberg verbunden. Ein Schwerpunkt ihres Engagement liegt in der Betreuung und Ausbildung der Tanzgruppen.

Astrid Pohl

Sie ist Vorsitzende des Schulfördervereins der Regelschule Am Eichberg in Schmölln. Sie ist sie dort auch als AG-Leiterin „Kreatives Gestalten“ tätig. Kassenwartin und Frauenbeauftragte ist sie beim SV Schmölln 1913. Weitere ehrenamtliche Tätigkeit leistet sie als Mitglied der Gemeindeleitung der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde und im ökumenischen Arbeitskreis. Zudem ist sie Vorsitzende der IG Stadtmarketing und noch einiges mehr.

Eva Pommer

Ihr ist es maßgeblich zu verdanken, dass sich die „Kleinen Prinzenraubfestspiele“ zu einem Publikumsrenner entwickelt haben. Weiterhin engagiert sie sich in der Altenburger Musikakademie und seit über 30 Jahren beim DRK-Kreisverband.

Kerstin Reichardt

Sie ist in Göhren als Gemeinderatsmitglied und im Gemeindekirchenrat tätig. Ebenso bringt sie sich engagiert im Feuerwehrverein ein. Darüber hinaus ist sie ein aktives Mitglied des Dorffestkomitees.

Karin Schulze

Sie ist in Langenleuba-Niederhain engagiert in den Chören der Gemeinde sowie der Kirchgemeinde. Sie bringt sich aktiv bei der Gestaltung der Ortschronik durch Fotos und Filmaufnahmen ein. Auch bei Veranstaltungen der Begegnungsstätte und der Bibliothek in Langenleuba-Niederhain ist man sich ihrer Unterstützung sicher.

Elke Sokolowski

Seit über 15 Jahren engagiert sie sich als ehrenamtliche Vorleserin in der Stadtbibliothek Meuselwitz. Sie gehört zu einem Team von sieben Vorlesern, für die sie stellvertretend geehrt wird.

Gislinde Tschentscher

Sie ist Vorsitzende der Ortsgruppe der Volkssolidarität in Monstab, organisiert Veranstaltungen und Ausfahrten für die Senioren und ist Ansprechpartnerin.

Ute Ullmann

Sie setzt sich seit vielen Jahren äußerst aktiv für das Gemeinwohl in Windischleuba ein. Hervorzuheben ist ihre Betreuung der Senioren und der jungen Mütter.

Iris Wohlfahrt

Sie leistet seit vielen Jahren eine vorbildliche ehrenamtliche Arbeit im Feuerwehrverein der Gemeinde Dobitschen. Besonders hervorzuheben ist ihr Engagement bei der Betreuung der DRK-Blutspende.