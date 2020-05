Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gößnitzer Bürgermeister muss sich entschuldigen

„Da muss man sich doch fremdschämen“, schimpfte Stadtratsmitglied Lutz Goerke (BI '89) auf der jüngsten Sitzung des Gößnitzer Stadtrates. Er meinte damit die Tatsache, dass der Gößnitzer Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) am Sonntag, dem 10. Mai, in der Pleißestadt an einer privaten Geburtstagsveranstaltung mit einigen Gästen mehr als erlaubt teilgenommen hat. „Und das in Zeiten der Corona-Pandemie. Wo bleibt denn da die Vorbildwirkung“, fragte Goerke.

