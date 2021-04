Gößnitzer Kabarett zum Mitgehen

Altenburg/Gößnitz. Die Nörgelsäcke werden mobil und fragen, ob sie noch zu retten sind.

Zwei Straßenfeger sind mit einem großen Auftrag in der ostthüringischen Provinzmetropole Altenburg unterwegs: Sie sollen die Schönheiten der Stadt herauskehren.

Zahlungskräftige Kulturtouristen müssen endlich Geld in die strukturschwache Region bringen. Doch egal, wo sie mit ihren Besen auftauchen, überall liegen wichtige Themen auf der Straße, die zuvor dringend besprochen werden müssen. Ob Überalterung, Sterben der Innenstädte, Corona-Nachwehen, Finanzpolitik oder die Ehrlichkeit der Volksvertreter – alles wird aufgespießt, zusammengekehrt und auf die Schippe genommen. Dabei wird ordentlich Staub aufgewirbelt.

Satirischer Streifzug durch Straßen und Gassen der Skatstadt

Doch sobald sich der Nebel gelichtet hat, wird es heiter. Oder ist doch alles nur noch ein Fall für die Tonne? „Sind wir noch zu retten?“ fragen Carsten Heyn und Markus Tanger vom Kabarett Nörgelsäcke beim Kabarett zum Mitgehen.

Gemeinsam mit der Altenburger Tourismus GmbH laden sie zu einem satirischen Streifzug durch die Straßen und Gassen Altenburgs ein.

Testlauf ist für den 6. Mai geplant

Die Altstadt wird zur Bühne, die Sonne zum Scheinwerferlicht, es geht bergauf und bergab, es wird um die Ecke gegangen und gedacht. ist auch für Wegzehrung gesorgt, heißt es von der Altenburger Tourismus GmbH.

Nach der ersten Erkundungstour wird ausgewertet

Der Testlauf in Altenburg ist für den Donnerstag, 6. Mai, von 17 bis 20 Uhr geplant. Er ist für Tester und Medien kostenlos, eine Spende für bedürftige Künstler wird aber nicht abgelehnt. Tester und Medienleute können sich unter info@altenburg-tourismus.de anmelden und müssen bitte im Anschluss noch Zeit für eine Auswertung mitbringen. Tester sollten auch bereit sein, sich filmen beziehungsweise fotografieren zu lassen, und gern aktiv das Projekt aktiv auf den sozialen Medien begleiten.

Die Tour beinhaltet sieben Mal zehn Minuten Kabarett, einen geführten Stadtspaziergang durch Altenburg mit kulinarischen Pausen und Zeit für Gespräche.

Angeboten werden den Teilnehmern Altenburger Bier oder Leikeim-Limonade, Altenburger Schnaps aus der Produktion von Max Gündel, eine dicke Altenburger Beamten-Bemmeein beliebig großes Stück eines Huckelkuchens der Bäckerei Strobel.

Und hier wird Halt gemacht: vor dem Interim des Lindenau-Museums/Altenburger City Center, Hotel am Rossplan, auf dem Nikolaikirchhof, vor dem Altenburger Landratsamt, auf dem Brühl, am Spielkartenladen auf dem Altenburger Markt und am Paul-Gustavus-Haus.

Dabei sein können Interessierte in zwei Varianten:

20 Personen können live mit gehen. Alle anderen können – wenn mit WLAN alles gut geht – online über einen Zoom-Zugang dabei sein und erhalten ein Altenburger Kabarett-Paket mit kulinarischer Unterstützung zugesandt.

Dauer: drei Stunden; Distanz: 2,5 Kilometer in der Altstadt; Kosten: 42 Euro pro Person, online buchbar ab 30. April.

Termine zum Mitgehen:

Sonntag, 30. Mai, 11 bis 14 Uhr.

Donnerstag, 10. Juni, 17 bis

20 Uhr.

Sonntag, 13. Juni, 11 bis 14 Uhr.

Donnerstag, 15. Juli, 17 bis

20 Uhr.

Sonntag, 18. Juli, 11 bis 14 Uhr.

Donnerstag, 5. August, 17 bis

20 Uhr.

Sonntag, 8. August, 11 bis 14 Uhr.

Donnerstag, 23. Sepember, 17 bis

20 Uhr.

Sonntag, 26. September, 11 bis

14 Uhr.

Do, 21. Oktober, 17 bis 20 Uhr.

Sonntag, 24. Oktober, 11 bis

14 Uhr.

Nachfragen, Anmeldung Tour, allgemeine Informationen erhalten Interessierte von Christine Büring, buering@altenburg-tourismus.de