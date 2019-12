Großer Nachholbedarf bei der Digitalisierung

Zum Abschluss gab es eine Diskussionsrunde zum Thema "Was ein Mensch braucht - Digitalisierung in der Medizin von heute und morgen". Auf dem Podium saßen unter anderem Heiko Kahl, Gundula Werner, Marius Milde und Matthias Bergmann (von links)

„Unser Zielt ist, die Fachleute so zu vernetzen, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Freistaat haben“, sagte Kai Philipps, Referatsleiter der Serviceagentur Demografischer Wandel (SADW). Am Dienstag trafen sich auf dessen Initiative über 80 Fachleute aus Medizin, Pflege und Politik am Klinikum in Altenburg, um sich über die Möglichkeiten einer besseren Patientenversorgung auszutauschen. Besserung erhofft man sich vor allem durch die Digitalisierung.